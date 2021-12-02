Özlem Aras Gürel'den "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" Ziyaretleri.

SAFRANBOLU, KARABÜK (Habermetre) - Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Safranbolu'nun sevilen simalarından Sevim Doğan ile Karabük'te ikamet eden Nezahat Hanımı evlerinde ziyaret etti.

Sevim Hanım ve Nezahat Hanım ile yakından ilgilenerek talepleri ile yaşadıkları sorunları dinleyen Özlem Aras Gürel, "Engellilik s?sy?l h?y?tı ?ng?ll?y?n bir kusur d?ğil, d?st?kl?nm?si g?r?k?n bir durum ?l?r?k k?bul ?dilm?lidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bulduğumuz h?r fırs?tt? ?nl?rı kuc?kl?y?r?k ?şit v? d?ğ?rli v?t?nd?şl?r ?ldukl?rını göst?rm?ye devam edeceğiz.

Devletimizin engelli vatandaşlarımıza sağladığı çok güzel hizmetler bulunuyor. 5378 sayılı Engelli Hakları Kanununda yapılan düzenlemeler ile engelli bireylerimize; 2022 aylık hakkı, gelir vergisi indirimi, emlak vergisi indirimi, özel tüketim vergisi indirimi (ÖTV), gümrük vergisi indirimi, tıbbi, medikal ve eğitim araç gereçleri için KDV indirimi, SHÇEK evde bakım aylığı, EKPSS/Kura ile atama hakkı, engelli iş kurma projeleri, korumalı işyeri projeleri, engelli kimlik kartı hakkı, engelli park yeri kullanım kartı, ulaşım indirimleri hakkı, muhtaç aylığı, elektrik, su, doğalgaz ve GSM tarife indirimleri, engelliler için AÖF harç indirimi hakkı, müze ve ören yerleri indirim hakkı ve rehabilitasyon merkezlerinden yararlanma hakkı sağlanmaktadır. Tabiki devletimiz tüm bu hizmetlerinin yanında her geçen gün tüm dezavantajlı vatandaşlarımızı yeni hizmetleriyle desleklemeye devam ediyor. Ç?şitli ?ng?ll?rin? r?ğm?n, h?y?t müc?d?l?si v?r?n v? h?y?tl?rını ?nurlu bir ş?kild? g?çirm?k ?dın? ?k?n?mik v? s?sy?l h?y?tın iç?risind? ?l?n ?ng?li v?t?nd?şl?rımız bizim için bir?r güç k?yn?ğıdır. K?ndil?rin? güv?nildiği v? fırs?t v?rildiği t?kdird? h?rk?s k?d?r b?ş?rılı ?l?bil?c?kl?rini k?nıtl?mışl?rdır. Tüm engelli vatandaşlarımızın ve onların fedakar ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. "diye konuştu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz'ın eşlik ettiği ziyaretten ve yakın ilgisinden büyük mutluluk duydukların ifade eden Sevim Hanım ve Nezahat Hanım, nazik ziyareti için Özlem Aras Gürel'e teşekkür ettiler.

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