Özlem Ağırman kimdir? Özlem Ağırman kaç yaşında, nereli?

Özlem Ağırman, CHP üyesi olarak CHP Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, 2003-2005 tarihleri arasında CHP Tuzla İlçe Yönetim Kurulu İlçe Sekreterliği görevlerini yerine getirdi. Özlem Ağırman parti mi kurdu?

CHP'li Özlem Ağırman kim? ÖZ-TEK Ağırman Şehir Planlama ve Mühendislik adında bir şirket kuran Ağırman, 2015'de arkadaşlarıyla Tuzla İlçesi Tema Vakfı Temsilciliğini kurdu ve gönüllü faaliyetlere başladı. Özlem Ağırman kaç doğumlu?

ÖZLEM AĞIRMAN KİMDİR?

1989'da Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. Şehir Plancıları Odası'nın kayıtlı üyesi ve bir dönem kurullarında görev yapan Ağırman,1990-1999'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Planlama ve İmar Müdürlüğü, Şehir ve Bölge Planlama Müdürlüklerinde görev yaptı.

1999'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istifa ederek eşi Mimar M. Tekin Ağırman ile birlikte ÖZ-TEK Ağırman Şehir Planlama ve Mühendislik İnşaat Tic. Ltd. Şti'yi kurdu. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi oldu. 2001- 2003 tarihlerinde CHP Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, 2003-2005 tarihleri arasında CHP Tuzla İlçe Yönetim Kurulu İlçe Sekreterliği görevini yaptı. 2015'de Tuzla İlçesi Tema Vakfı Temsilciliğini arkadaşlarıyla beraber oluşturup, gönüllü çalışmalara başladı.

İki albümü de olan Özlem Ağırman, eşi Mimar M.Tekin Ağırman'ı 10 Şubat 2015 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybetti.

1 Kasım'da 26. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde, CHP'den aday adayı oldu. 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekilliği Aday Adayı oldu. 24 Haziran seçimlerinden sonra, CHP de istifa etti.