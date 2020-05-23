Özledikleri öğrencileri için okulda "hobi bahçesi" oluşturdular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Özledikleri öğrencileri için okulda "hobi bahçesi" oluşturdular

Kayseri'de öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okuldan uzak kalan öğrencileri için geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hobi bahçesi oluşturdu.

Özledikleri öğrencileri için okulda
23.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:08

Kayseri'de öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okuldan uzak kalan öğrencileri için geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hobi bahçesi oluşturdu.

Talas ilçesindeki Durak Hava Demir İlk ve Ortaokulu Müdürü Hakan Tatlı ve Müdür Yardımcısı Özlem Durukan, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan öğrencilerine, okula gelecekleri gün için sürpriz yapmak istedi.

Geri dönüşüm malzemelerini kullanarak öğrencilerine yaşam alanı sunmak isteyen Tatlı ve Durukan, öğretmenlerin de çabasıyla, meyve kasalarından raf, bidon ve araba lastiklerden saksı, paletlerden masa ve kanepe yaptı.

Öğretmenler, özledikleri öğrencileri için domates ve salatalık gibi sebzelerin ekildiği bahçe hazırladı, kümes inşa edip içine civciv koydu.

Okul Müdürü Tatlı, AA muhabirine, koronavirüs nedeniyle öğrencilerinden ayrı kaldıklarını belirtti.

Salgın nedeniyle 13 Mart'tan itibaren okulların yüz yüze eğitime ara verdiğini anlatan Tatlı, "Bu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki bir okulun öğrenciye, bir öğrencinin okuluna, öğretmenine ihtiyacı var." dedi.

Tatlı, bu süreçte okulu her sabah açtıklarını dile getirerek, "Öğrencilerimiz okula gelecekmiş gibi hazırlıklarımızı yaptık. Bahçelerimizi temizledik, ağaçlarımızı suladık. Bazı yeniliklerimizle yavrularımıza güzel bir ortam hazırlayıp, onlara 'Hoş geldiniz.' demeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul olarak geri dönüşüme önem verdiklerini vurgulayan Tatlı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza daha farklı neler yapabiliriz adına, onların gözlerine hoş gelebilecek, nefes alabilecekleri bir alan oluşturduk. Okulun eğitim öğretimin dışında bir yaşam alanı da olduğunu anlatmak ve hissettirmek istedik. Bu çocuklarımız da şanslı, bizler de çok şanslıyız. Yaptığımız çalışmalarda tamamen geri dönüştürülebilir malzemeler kullandık. Sürdürülebilir yaşamın temelinde atık ve geri dönüşüm felsefesi çok önemli. Bunu çocuklarımıza vermek önemli."

"Bank ve masamızı paletlerden oluşturduk"

Durukan da uzun süre okulda olmayan öğrencileri için güzel bir alan oluşturmak istediklerini söyledi.

Hem çevreye faydalı olma hem de öğrencilerini sevindirme adına anlamlı bir çalışma yaptıklarını belirten Durukan, şu ifadeleri kullandı:

"Temizlik malzemesi bidonlarını birbirine bağlayıp tırtıl şeklinde saksı yaptık. Onları kesip, boyayıp ve şekillendirip çiçek saksısı olarak değerlendirdik. Çocuklar daha eğlenceli ve sevimli görsün diye süsledik. Elektrik kablosu makarasını masaya çevirdik. Meyve kasalarından, saksılarımız için raf oluşturduk. Eski araba lastiklerini boyayıp süsleyerek içlerini çeşitli fidelerle ve çiçeklerle süsledik. Hem onların kazanılmasını hem de güzel görüntü oluşmasını sağladık. Bahçemize hem çiçek hem de sebze ektik. Çocuklar bir şeyin nasıl yetiştiğini görsün istedik. Birkaç civciv de aldık, çocuklarımız bir canlıya nasıl bakılır öğrensin istedik. Hobi köşesi çocukların ilgisini çeker diye düşündük."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize Haber
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Haber
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi Haber
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü Haber
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Eren Yıldırım Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Türkan Şoray Acun Ilıcalı
Spor Neymar Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Michael Jordan
Daha Fazla Mhp Uçak İzmir Bayram
Şu an buradasınız: Özledikleri öğrencileri için okulda "hobi bahçesi" oluşturdular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 12:08:14. #1.15#
title