Özledikleri lezzetlere yeniden kavuştular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Özledikleri lezzetlere yeniden kavuştular

Tüm yurtta olduğu gibi 1 Haziran'dan itibaren Giresun'da da yaklaşık üç aydır kapalı olan restoranlar gibi yol üstü lezzet durakları da yeniden hizmet vermeye başladı.

Özledikleri lezzetlere yeniden kavuştular
04.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:49

Tüm yurtta olduğu gibi 1 Haziran'dan itibaren Giresun'da da yaklaşık üç aydır kapalı olan restoranlar gibi yol üstü lezzet durakları da yeniden hizmet vermeye başladı. Korona virüs önlemlerinin ardından Giresun'un Keşap ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan yöreye has kavurması ve kuru fasülyesi ile ilgi çeken 'Cinağa'nın Yeri' isimli işletme Korona virüs önlemlerinin ardından tekrar vatandaşların uğrak noktası olmaya başladı. Masaların sosyal mesafe kurallarına göre dizildiği işletmeye müşteriler ateşleri ölçülerek içeri alınırken, özledikleri kavurma ve kuru fasülyeyi sipariş veren müşteriler, bu lezzetleri çok özlediklerini söylediler.

"Cinağa'nın Yeri İşletme Müdürü Furkan Kılıç, kendilerinin müşterilerine, müşterilerinin de özledikleri lezzete kavuştuklarını söyledi. Pandemi süreci ile ilgili bütün tedbirleri alarak kapılarını müşterilere açtıklarını ifade eden Kılıç, "Yaklaşık 3 ay sonra gerekli hijyen tedbirlerini alarak işletmemizi açtık. Müşterilerimiz ateş ölçümleri yapılarak içeri alınıyor. Masalarımız sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirildi. Müşterilerimizde bu durumdan oldukça memnun ve güvendeler. Birçok yemek çeşidimiz olmasına rağmen müşterilerimiz en çok meşhur olan kuru fasulye siparişi veriyorlar. Bu lezzeti çok özlediklerini söylüyorlar. Dolayısıyla biz müşterilerimize müşterilerimizde özledikleri lezzete kavuştular" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi Haber
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi Haber
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı! Haber
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındığı anın videosunu paylaşan kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındığı anın videosunu paylaşan kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Rüştü Zorlu Ali Babacan Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz İrem Derici Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Jose Sosa Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Özledikleri lezzetlere yeniden kavuştular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 11:49:46. #1.15#
title