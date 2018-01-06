Özkul'un En Küçük Hayranları Taziye Defterine Duygularını Yazdı
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHABeyoğlu Belediyesi'nin Münir Özkul'un evinin önüne koyduğu anı defterine bugün taziye için gelenler duygularını yazdı.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Beyoğlu Belediyesi'nin Münir Özkul'un evinin önüne koyduğu anı defterine bugün taziye için gelenler duygularını yazdı. Türkiye'de doğduklarını ve İsviçreden geldiklerini söyleyen 11 yaşındaki Su ve kardeşi 9 yaşındaki Karya da anı defterine duygularını yazdı.