Özkul'un En Küçük Hayranları Taziye Defterine Duygularını Yazdı

Özkul'un En Küçük Hayranları Taziye Defterine Duygularını Yazdı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHABeyoğlu Belediyesi'nin Münir Özkul'un evinin önüne koyduğu anı defterine bugün taziye için gelenler duygularını yazdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Beyoğlu Belediyesi'nin Münir Özkul'un evinin önüne koyduğu anı defterine bugün taziye için gelenler duygularını yazdı. Türkiye'de doğduklarını ve İsviçreden geldiklerini söyleyen 11 yaşındaki Su ve kardeşi 9 yaşındaki Karya da anı defterine duygularını yazdı.

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