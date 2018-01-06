Özkul'un En Küçük Hayranları Taziye Defterine Duygularını Yazdı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA



Beyoğlu Belediyesi'nin Münir Özkul'un evinin önüne koyduğu anı defterine bugün taziye için gelenler duygularını yazdı. Türkiye'de doğduklarını ve İsviçreden geldiklerini söyleyen 11 yaşındaki Su ve kardeşi 9 yaşındaki Karya da anı defterine duygularını yazdı.