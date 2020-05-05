Özkoç'tan darbe değerlendirmesi
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Özkoç'tan darbe değerlendirmesi

Özkoç'tan darbe değerlendirmesi
05.05.2020 23:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:08

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşun ve kurtuluşun partisidir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenlendi. Özkoç, TÜİK verilerini hatırlatarak, "Büyümenin en önemli göstergelerinden imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında çakıldı. Endeks yüzde 33.47 seviyesine indi. Siz açıklıyorsunuz, biz bir fesatlık yapmıyoruz. İhracat yüzde 41 düştü, ithalat yüzde 28 azaldı. Tüketim azaldı. Banka ve kredi borçları yükseldi. Bunları söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi değil, TÜİK rakamları. Bunlar resmi rakamlar, bunlar bakanlarınızın açıkladığı rakamlar. Türkiye'nin göstergeleri aşağı doğru iniyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf yetiştirmeye çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Darbe söylemlerine ilişkin olarak ise Özkoç, "Demokratik bir ülkede ana muhalefet partisini nasıl tasfiye etmeyi düşünüyorsunuz? Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl ayıklamak ve temizlemek istiyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin bağrından kopan bir siyasi partidir. Millet onu yüreğinden kopartıp atmadığı sürece Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu ülkeden söküp atamazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıldan beri gelip geçen siyasi partiler olmasına rağmen halkın yüreğinde, örgütlü gençlerimizin ufkunda var olmaya devam eden, demokrasi, özgürlük, laik bir Türkiye için mücadele eden bir siyasi partidir" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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