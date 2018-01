Özkeçeci'den Kongre Değerlendirmesi

AK Parti Genel Merkez tarafından yenilenme ve tazelenme parolasıyla başlayan 6. Olağan Kongreleri Gaziantep'in 9 ilçesinde tamamlandı.

AK PARTİ Genel Merkezi tarafından 6. Olağan kongre sürecinin başlamatılmasıyla birlikte ilçe teşkilatlarında gereken değişim ve tazelenmeyi hızlı bir şekilde tamamlayan AK Parti Gaziantep İlçe Teşkilatlarında önemli değişiklikler yaşandı. Birlik ve beraberlik içinde gerçekleşen kongrelerde 9 ilçenin 3'ünde yeni ilçe başkanı ilk kez kongreler ile hizmet bayrağını devraldı.

Kongre süreci ve yaşanan değişikliklerle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, "İlçe kongrelerimizi yine partimize, Gaziantep'imize yakışır bir şekilde tamamlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. 8 Eylül'de Oğuzeli Kongremizle başlayıp, 7 Ocak'ta Şehitkamil kongremizle tamamladığımız bu süreçte; 2019'a hazırlanacak kadrolarımız yenilendi ve tazelendi. Türkiye'de her alanda birlik ve beraberliğin öncüsü olan partimiz 6. Olağan kongrelerimizde de bu birliktelik ile sürdürüyor, gücüne güç katmaya devam ediyor. Gaziantep teşkilatlarımızda kritik 2019 seçimlerine daha iyi hazırlanması için genel merkezimizin istediği gençleşmeyi, tazelenmeyi ve yenilenmeyi sağlamaya devam ediyor" dedi. Ak Parti'nin milletin partisi olduğunu dile getiren Özkeçeci, "Bu milletin gönlünde çok başka yer etmiş, çıkmazda olan ülkemizi yeniden ayağa kaldırmış, milletimizin sevgilisi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK PARTİ 6. Olağan İlçe Kongrelerimizi Şehitkamil ilçe kongremizin de gerçekleşmesiyle tamamlamış bulunmaktayız. İlçe Kongrelerimiz büyük bir coşku ve şölen havasında geçmiş olup, teşkilatlarımızın gücüne güç katmıştır. Yenilenen ve güçlenen İlçe teşkilatlarımızla bundan sonraki hedefimiz, güçlü Türkiye için 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere hızlı bir şekilde hazırlanarak, seçimlerden başarı ile çıkmaktır. Çünkü AK PARTİ Türkiye'nin geleceği, milletin partisidir. Yeni seçilen ilçe başkanlarımızı ve tüm ilçe teşkilatlarımızı tebrik ediyor, kutlu yürüyüşte başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Yoğun gündemleri arasında ilçe kongrelerine katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür eden Özkeçeci "Gaziantep'imize her zaman olduğu gibi vakit ayıran, teşkilatlarımızla buluşmak için her fırsatı değerlendiren Başbakan Yardımcımız Sn Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanımız Sn Abdulhamit Gül'e ilçe kongrelerimize teşriflerinden dolayı teşkilatlarımız adına bir kez daha teşekkür ederim. Bakanlarımızın kongrelerimize teşrifi teşkilatlarımız için her zaman ayrı bir heyecan ve motive kaynağı olmuştur. Bu kongrelerimizde de Başbakan Yardımcımız ve Adalet Bakanımızın katılımlarıyla yaşanan coşkuyu en güzel şekilde yaşadık. Kongrelerimiz boyunca bizleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Milletvekillerimize, ilçe belediye başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımız, delegelerimize, mahalle teşkilatlarımıza, STK temsilcilerimize ve kongrelerimize katılım sağlayan herkese teşekkür ederim"şeklinde konuştu.

"Yol arkadaşlarına teşekkür ediyorum"

Özkeçeci Şehitkamil teşkilatındaki birlik ve beraberliğin takdire şayan olduğunu ifade ederek, "AK Parti dava partisidir. Biz güçlü olmalıyız ki İslam Alemi güçlü olsun. Kutsalımıza dil uzatanlarla mücadele edebilmemiz için daha sıkı sarılmalıyız, daha dik durmalıyız. 2019 seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu bugün yaşadıklarımızla görüyoruz. Daha çok çalışıp daha yüksek oy oranlarına ulaşmamız gerekiyor. Davamız halka, hakka hizmet etmek. Bu uğurda gece gündüz çalışacağız. Ben birlik ve beraberlik içinde geçen Şehitkamil İlçe Kongresinde tek aday olarak seçime giren ve tüm delegelerin oylarını alarak başkan seçilen Sayın Mehmet Yılmaz'ı canı gönülden kutlar, başarılarının daim olmasını dilerim. Ayrıca bu onurlu görevi, gururla ve başarıyla bugünlere taşıyan ve bayrağı devreden Halil Uğur kardeşime ve yol arkadaşlarına teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de bir nefer olarak yardım ve katkılarına da devam edeceğini inancında olduğumuzu belirterek sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hep birlikte milletimize hizmet aşkı ve liderimize olan sadakatimizle yürüyeceğiz. Kutlu yürüyüşümüz hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP