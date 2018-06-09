Özkeçeci'den Kadir Gecesi Mesajı

Özkeçeci'den Kadir Gecesi Mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup özkeçeci kadir gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkeçeci'den Kadir Gecesi Mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup özkeçeci kadir gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmet Eyüp Özkeçeci mesajında, Tüm İslam aleminin kadir Gecesini kutladığını belirtti. Özkeçeci'nin mesajında "Kadir Gecesi tüm müminlerin kalplerinin, gönüllerinin coştuğu, camilerimizin dolup taştığı, yaratana açılan ellerin boş dönmediği, tövbelerin, duaların kabul edildiği müstesna bir gecedir. Bu mübarek gecede Allah'tan bütün geçmişlerimize rahmet, kalanlarımıza sağlık diliyorum. Tüm İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyorum" denildi. - GAZİANTEP

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