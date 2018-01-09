Özkeçeci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, mesajında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayarak, "Demokrasi ve hukuk kurallarının tam olarak yerine getirilmesi noktasında gazeteciler, büyük bir görevi üstlenmiş bulunmaktadır. İfa ettikleri görev gereği bir nevi kamu hizmetinde bulunan gazeteciler, kamuoyunun istek ve taleplerini yansıtmada son derece önemli bir konumda bulunmaktadırlar. Türk basını, özellikle de mahalli basın, milli mücadele yıllarında, milli duygulara hitap ederek, milli birlik ve beraberliğin sağlanması yönünde görevini en iyi şekilde yerine getirmiş, hem Anadolu'nun düşman işgaline karşı direnişinin yürekli sesi olmuş, hem de bu direnişin kahramanlarının destanını yazmıştır. Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiği bu günlerde gazetecilik mesleğinin ne denli önemli olduğunu söylemek gerekir. Doğru ve tarafsız habercilik ilkesi ile vatanın ve milletin menfaatleri doğrultusunda haber yapmak ne kadar önemli ise yalan ve iftiralara karşı da demokratik ve özgür basının, hukuk kuralları içinde doğru ve gazetecilik ahlakı çerçevesinde olması her gazetecinin sorumluluğudur. Gazetecilere ekonomik ve sosyal imkanlar sağlayan 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren yasanın kabulü nedeniyle ilan edilen Çalışan Gazeteciler Gününde, ilkeli ve tarafsız yayın anlayışından taviz vermeksizin görevlerini yerine getiren, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum" ifadeleri yer aldı. - GAZİANTEP