Özkaya'nın Acı Günü

Kilis Vizyon Havadis Gazetesi Muhabiri Hamza Özkaya'nın babası Turgut Özkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzun süreden beri Ankara'da tedavi gören 66 yaşındaki Turgut Özkaya, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Ankara'da yaşamını yitirdi. Turgut Özkaya'nın cenazesi Ankara'dan getirilerek yarın öğle namazına müteakip Kilis'te Şakir Atik Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Asri Mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

Uzun yıllar tır şoförlüğü yapan ve "Barış Usta" olarak tanınan Turgut Özkaya şeker gibi çok çeşitli hastalıklardan tedavi gördüğü öğrenildi - KİLİS