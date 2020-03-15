Özkasap: "Gün birlik ve beraberlik günüdür" Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, haksız yere fahiş fiyatla mal satışı yapan işletmeleri uyararak birlik beraberlik çağrısında bulundu.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, haksız yere fahiş fiyatla mal satışı yapan işletmeleri uyararak birlik beraberlik çağrısında bulundu.



Korona virüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından bazı işletmelerin haksız yere fahiş fiyat uygulamasına tepki gösteren Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, "Bu dönemde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ticari ürünlerde fahiş fiyat uygulamasından kaçınılmalı, bir diğer değişle yurt genelinde maalesef örnekleri görüldüğü gibi fırsatçılık asla yapılmamalıdır. Şunu da biliyoruz ki en zor dönemde birlik ve dayanışma içinde olmayı bilen Manisa bu dönemde de iyi örnek olmayı sürdürecektir." dedi.



Haksız fiyat artışlarını takibe aldıklarını belirten Başkan Özkasap, "Manisa Ticaret Borsası olarak, vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünlerde fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığını takip ediyoruz. Çünkü böyle bir dönemde bunu yapmak birlik ve beraberliğimize ket vurmak olur. Ülkemizin de içinden geçtiği bu zor süreçte dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Zorluğu arttırmak yerine bugünlerde vatandaşımızın yanında ve dayanışma içerisinde olmalıyız." diye konuştu.



Vatandaşlardan bu yönde duyarlı olmalarını ve bu durumlarda ilgili mercilere haber vermelerini isteyen Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, "Duyarlılık ve dayanışmamızı arttırarak sürdürelim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA