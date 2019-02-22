Özkar: "Üreten Belediyeciliği Hayata Geçireceğiz"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan adayı Alaiddin Özkar halka yük getiren değil halkına gelir getiren belediyecilik anlayışını Kilis'te hayata geçireceklerini söyledi.

BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Özkar, Kilis'in tüm şehirler için model olabilecek potansiyele sahip bir şehir olduğunu vurgulayarak,"Kilis, belediyecilikte en hassas olunması gereken bir şehirdir. Bu bağlamda belediyenin ekonomik anlamda güçlü olması şarttır. Belediyenin mevcut kaynakları ile halka istediği ve özlediği hizmeti sunabilmeniz asla mümkün değildir" dedi.

Peki güçlü belediye nasıl olunur?

Güçlü belediyeyi oluşturacak tüm gelir kaynaklarının devreye sokulmasının gerekliliğine işaret eden Alaiddin Özkar, "Öncelikle siz belediye olarak halka üretim yaptırmak için kolaylıklar ve yeni imkanlar sunmanız gerekir. Kilis, organik tarım için adeta cennet sayılabilecek bakir topraklara sahip nadir şehirlerden birisidir. Biz de belediye olarak, kendi bünyemizde kuracağımız 'Tohumculuk Müdürlüğü' ile yerli tohum ve yerli fide kullanımını arttırıp, belediyenin kendisine ait kırsal arazileri halkımız aracılığı ile tarıma açacağız. Yapılan bu üretim hem halka hem belediyeye kazanç olacak" dedi.

Yöresel ürünlerimiz kazanç kapısı olacak

Alaiddin Özkar sözlerini şöyle sürdürdü; "Dünyada ve ülkemizde organik ve ev yapımı gıda ürünlerine ilgi her geçen gün artarken, biz bu alanda Kilis'i ön sıralara taşıyacağız. Kilis'te bulunan Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezleri, yöresel ürünlerin yapımında öncülük edecek. Kadınlarımıza üzüm sucuğu ve bastık gibi yöresel ürünlerimizi yaptırıp pazarlama imkanı sunacağız. Artık Kilisliler üzüm bağlarında zarar etmeyecekler! Üzümler gün pekmezi olacak, sucuk olacak, bastık olacak ve halkımızın cebi para görecek. Kendi ürünü, kendi alın teri ile kazanacak Kilis olacaktır" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA