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Özkan vatandaş buluşmalarında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Özkan vatandaş buluşmalarında

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Esentepe Mahallesinde kurulan Cuma Pazarını dolaşarak, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Esentepe Mahallesinde kurulan Cuma Pazarını dolaşarak, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin dört bir yanında vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Özkan, bu hafta Esentepe Mahallesinde Cuma Pazarının kurulduğu alandaydı. Üretici ve esnaflarla sohbet eden Özkan, esnafın talep ve sıkıntılarını dinleme fırsatı buldu. Göreve geldiğinden beri Karacabey'i vatandaşlarla birlikte yönettiklerini her fırsatta dile getiren Başkan Özkan, ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dikkatle dinledi.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Özkan memnuniyetle karşılanırken, bazı esnaflar çay ve kahve ikramında bulundu. - BURSA

Özkan vatandaş buluşmalarında

Özkan vatandaş buluşmalarında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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