Özkan Uğur: Yakında kavuşacağız
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Özkan Uğur: Yakında kavuşacağız

Özkan Uğur: Yakında kavuşacağız
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kanser tedavisi gören ünlü sanatçı, sağlık durumunu soran muhabirlere "Hastalığımdan dolayı 6 ayda bir kontrole geliyorum.

Kanser tedavisi gören ünlü sanatçı, sağlık durumunu soran muhabirlere "Hastalığımdan dolayı 6 ayda bir kontrole geliyorum. Her şey iyi, normal şu anda" açıklamasında bulundu. Uğur, temmuz ayı ile birlikte konserlerin yeniden başlamasıyla ilgili de "İnşallah sahnelere başlayacağız. Seyircimizi çok özledik. Yakında kavuşacağız" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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Özkan Uğur: Yakında kavuşacağız - Haberler Magazin
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