Özkan Uğur: Yakında kavuşacağız

Kanser tedavisi gören ünlü sanatçı, sağlık durumunu soran muhabirlere "Hastalığımdan dolayı 6 ayda bir kontrole geliyorum.

Kanser tedavisi gören ünlü sanatçı, sağlık durumunu soran muhabirlere "Hastalığımdan dolayı 6 ayda bir kontrole geliyorum. Her şey iyi, normal şu anda" açıklamasında bulundu. Uğur, temmuz ayı ile birlikte konserlerin yeniden başlamasıyla ilgili de "İnşallah sahnelere başlayacağız. Seyircimizi çok özledik. Yakında kavuşacağız" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet