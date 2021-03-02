Özkan: "28 Şubat bu ülkenin milli ve manevi değerlerine, ekonomik kaynaklarına karşı topyekün bir saldırıdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Özkan: "28 Şubat bu ülkenin milli ve manevi değerlerine, ekonomik kaynaklarına karşı topyekün bir saldırıdır"

02.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:29

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın basın açıklaması - AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "28 Şubat bu ülkenin milli ve manevi değerlerine, ekonomik kaynaklarına karşı topyekün bir saldırıdır"TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın basın açıklaması - AK Parti Grup Başkanvekili Özkan:

"28 Şubat bu ülkenin milli ve manevi değerlerine, ekonomik kaynaklarına karşı topyekün bir saldırıdır"

TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. (1)

Özkan: '28 Şubat bu ülkenin milli ve manevi değerlerine, ekonomik kaynaklarına karşı topyekün bir saldırıdır'
Özkan: '28 Şubat bu ülkenin milli ve manevi değerlerine, ekonomik kaynaklarına karşı topyekün bir saldırıdır'
Özkan: '28 Şubat bu ülkenin milli ve manevi değerlerine, ekonomik kaynaklarına karşı topyekün bir saldırıdır'
Özkan: '28 Şubat bu ülkenin milli ve manevi değerlerine, ekonomik kaynaklarına karşı topyekün bir saldırıdır'
Özkan: '28 Şubat bu ülkenin milli ve manevi değerlerine, ekonomik kaynaklarına karşı topyekün bir saldırıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Pervin Buldan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Sedat Kapurtu
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Mesut Bakkal İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özkan: "28 Şubat bu ülkenin milli ve manevi değerlerine, ekonomik kaynaklarına karşı topyekün bir saldırıdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:29:21. #1.16#
title