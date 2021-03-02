Özkan: "28 Şubat bu ülkenin milli ve manevi değerlerine, ekonomik kaynaklarına karşı topyekün bir saldırıdır"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın basın açıklaması - AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "28 Şubat bu ülkenin milli ve manevi değerlerine, ekonomik kaynaklarına karşı topyekün bir saldırıdır"TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.