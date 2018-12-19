Özkan: "Tarım Kredi Koopretafi, Tüccar Gibi Çalışıyor"

Seyhan Ziraat Odası (SZO) İkinci Başkanı Yaşar Özkan, Tarım Kredi Koopretafi'nin tüccar gibi hareket ettiğini belirterek, kurumun üretici açısından daha işler hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Özkan, yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatif'inin her geçen gün üreticiden uzaklaştığını ileri sürerek, aile işletmeciliğini ve çevreyi tehdit eden, büyük ticari işletmelere dayalı tarımsal üretim biçimine karşı küçük aile işletmelerini koruyup, üretimin devamını sağlayabilmek için güçlü kooperatif örgütlenmelerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Özkan şöyle konuştu:

"Eskiden Toprak Mahsulleri Ofisi'nin önünde, 'Ofis çiftçinin kara gün dostudur' yazardı. Aslında bunun Tarım Kredi Kooperatif'inin önünde yazması gerekiyor. Tarım kredinin geldiğimiz noktada piyasada tüccar gibi hareket ettiğini görüyoruz. Burada artık eski hareketlilik, yoğunluk yok. Çiftçi en ufak ihtiyacını karşılamak için eskiden Tarım Kredi Kooperatif'inin kapısını aşındırdı. Ancak artık Tarım Kredi Kooperatif'inin gerek faiz oranları, gerek ürün fiyatları piyasadan farkı kalmamış. Bizler kooperatifçiliği savunan üreticiler olarak Tarım Kredi Kooperatif'inin, kooperatif gibi çalışmasını istiyoruz. Tarım Kredi Kooperatif, kendisi ile çalışmak isteyen üreticileri, TARSİM gibi uygulamalara zorluyor. Her üreticinin bu sigortayı yapmaya imkanı olmayabilir. Üreticiye kullandığı limit kadar sigorta yaptırmaya çalışıyor. Ancak üretici bundan rahatsız." - ADANA

Kaynak: İHA