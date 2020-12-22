Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı
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Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı

22.12.2020 14:46 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:15

- Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve kulüp başkanlarından Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı.

- Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON - Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve kulüp başkanlarından Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer için Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camii'nde saat 14.00'te kılınan cenaze namazına, Sümer'in ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gençlik ve Spor eski Bakanı Faruk Nafız Özak, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Pandemi nedeniyle tören düzenlenmezken, Özkan Sümer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Maçka'da aile kabristanlığında toprağa verildi.

Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı
Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı
Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı
Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı
Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı
Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN

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