Özkan Sümer, mezarı başında anıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özkan Sümer, mezarı başında anıldı

Özkan Sümer, mezarı başında anıldı
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen Özkan Sümer, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen Özkan Sümer, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.

Sümer'in Maçka ilçesindeki aile mezarlığında gerçekleştirilen anma törenine, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, A Milli Futbol Takımının ve Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş, bordo-mavili kulübün eski ve yeni yöneticileri katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çelengi de Sümer'in mezarı başında yer aldı.

Sümer'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, anma törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'dan ilk teklifi Özkan Sümer'den almıştım. Teknik direktörlük seminerlerinde bazen konuşmacı olarak gittiğimde her zaman ön sırada oturuyordu. Gelişime açıktı. Son seminerde sunum yaptıktan sonra plaketi ondan almıştım." dedi.

Geçen yıl 10 Kasım'da Trabzonspor'a geldiğini anımsatan Avcı, "11 Kasım'da aradı beni. 'Biz istemiştik olmadı ama çok iyi olacak, hayırlısı olacak.' dedi. Ziyaret etmek istiyordum. 'Ben haber veririm.' dedi. 22'sinde de Hakkın rahmetine kavuştu. Renkli yüzüyle kendini geliştiren biri olarak hem şehre hem Türk futboluna önemli katkı sağladı, rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Özkan Sümer, mezarı başında anıldı

Rıdvan Dilmen çok tepki gören çağrısını yineledi: Bir daha söylüyorum, heykeli diksinler

Rıdvan Dilmen çok tepki gören çağrısını yineledi: Bir daha söylüyorum, heykeli diksinler

 'En güzel golü ben yedim' dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi Uğurcan

"En güzel golü ben yedim" dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi Uğurcan

 Başakşehir Başkanı'nın açıklamasıyla savaş başladı! Yeni bir İrfan Can vakası

Başakşehir Başkanı'nın açıklamasıyla savaş başladı! Yeni bir İrfan Can vakası

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title