Özkan Sümer için saygı duruşu
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Özkan Sümer için saygı duruşu

22.12.2020 19:14 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:26
Özkan Sümer için saygı duruşu

Bugün vefat eden Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsane ismi Özkaayn Sümer için Galatasar-Göztepe maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bugün vefat eden Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsane ismi Özkaayn Sümer için Galatasar-Göztepe maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Futbol Takımı'nı bir dönem çalıştıran, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkan Vekili, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in vefatı dolayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Göztepe maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. - İSTANBUL

Özkan Sümer için saygı duruşu
Özkan Sümer için saygı duruşu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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