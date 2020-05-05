Özkan Özdemir: "Eğlence sektörü sürecin normale dönmesini bekliyor"
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Özkan Özdemir: "Eğlence sektörü sürecin normale dönmesini bekliyor"

Özkan Özdemir:
05.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:38

Eğlence sektörünün tanınmış simalarından Özkan Özdemir, korona virüsün etkilerinin devam ettiğini belirterek, "Tek beklenti en azından yaz aylarında bu sürecin sona ermesi ve sürecin normale dönmesi" dedi.

Eğlence sektörünün tanınmış simalarından Özkan Özdemir, korona virüsün etkilerinin devam ettiğini belirterek, "Tek beklenti en azından yaz aylarında bu sürecin sona ermesi ve sürecin normale dönmesi" dedi.

Özkan Özdemir, yaptığı açıklamada, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir etkiye neden olan korana virüs (Covid-19) salgınının, hemen hemen her sektörü etkilediğini belirterek, "Değişen ekonomik dengeler ve para piyasalarına bağlı olarak, özellikle turizm ve eğlence sektörüne dair büyük değişiklikler olması bekleniyordu. Ancak yaşanan salgın tüm piyasaları alt üst ediyor. Bu durum doğal olarak insanların eğlence anlayışlarını da etkileyecek. Ülkemizde eğlence sektörü özellikle özel günlerde ve yaz aylarında en hareketli dönemlerini yaşıyordu. Ancak kış ayları virüs kaynaklı oldukça durağan ilerlemek durumunda kaldı. Bahar aylarında ise virüsün etkileri hala devam ediyor. Tek beklenti en azından yaz aylarında bu sürecin sona ermesi ve sürecin normale dönmesi" dedi.

"Birçok işletme ayakta kalamayacak"

Özkan Özdemir, birçok işletmenin bu süreçten sağ çıkamayacağını ifade ederek şöyle devam etti:

"Neredeyse 3 aylık bir dönemde hayatın tüm akışının durduğunu söyleyebilmemiz yanlış olmaz. Eğlence sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için para akışı, kısa sürelidir. Yani temel bir işletme gibi uzun vadede planlanmış alacaklar dolayısıyla gelir elde edilmesi yerine, anlık hizmet ve anlık kazanç söz konusudur. Aylardır korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan kurallar kişilerin eğlence hizmeti veren işletmelere gelebilmesinin önüne geçti ve işletmeler tüm salgın sürecinde mevcut birikimlerinden tüketmek durumunda kaldı. Bu durum çok sayıda işletmenin sezona kendisini hazırlayamayacağı anlamını taşıyor. Yani yeni sezonda birçok işletme maalesef ayakta kalamayacak."

"İnsanların eğlence anlayışları değişebilir"

İnsanların önümüzdeki süreçte eğilimlerini değerlendiren Özkan Özdemir, "İnsanlar neredeyse iki mevsimi evlerine kapanarak geçirmek durumunda kaldılar. Sürecin ne kadar devam edeceği ise belirsizliğini koruyor. Salgın elbet bir gün sona erecek. Dengeler normale dönecek. Ancak o gün geldiğinde, insanların eğlence anlayışlarının değişmesi olası bir durum. Önceden eğlence hizmeti veren işletmeler, hayatın olmazsa olmazı iken, salgın süresince insanlar birçok şeyi olduğu gibi eğlenceyi de hayatlarından çıkarmış olabilirler. ya da baskılanarak eve kapatılma neticesinde eğlence mekanları beklenenin de üstünde bir ivme kazanabilir" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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