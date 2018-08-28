Özkan Kayacan: "Devletimizi Güçlü Kılmak İçin Çalışacağız"

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Yatırım Politikaları Genel Müdürlüğüne genel müdür olarak atanan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Kayacan, "Bizler birer neferiz, devletimizi güçlü kılmak için çalışacağız" dedi.

18 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete ile Kayseri İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Yatırım Politikaları Genel Müdürlüğüne genel müdür olarak atanan Özkan Kayacan, müdürlük personeli ile bayramlaştı.

Kayseri'de tarımın güçlenmesi için mücadele ettiklerini kaydeden Kayacan, personeli ile birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. 'Başarı personelimin, başarısızlık benimdir' diyen Özkan Kayacan, "6 yıldan fazla süredir Kayseri'de il müdürlüğü yaptım. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel şekilde hizmetler verdik. Bundan sonrada hizmetlerimize Ankara'da devam edeceğiz. Bu süre içerisinde arkadaşlarımızla acı tatlı günlerimiz geçti. Yine tekrar etmek istiyorum. Başarı personelimin, başarısızlık benimdir. Arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalıştılar. Yaptığımız birçok uygulama ile Türkiye genelinde örnek bir il olduk. Birçok projeyi Türkiye'de ilk yapan il olduk. Bunlar bizim için gurur meselesidir. Kayseri'deki tarımda devraldığımız günden bu yana arasında çok büyük farklar var. Kayseri'de bize destek veren başta siyasilerimiz olmak üzere çalıştığımız valilerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütü liderlerimiz, cefakar ve vefakar çiftçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Bizimde eksiğimiz var ama kastımız yok. Yanlış yaptıklarımızda olmuştur, eksiklerimizde olmuştur ama iyisi için mücadele ettik. Kayseri'de daha güzel işler yapmak için mücadele ettik. Buna da inşallah Ankara'da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Devleti güçlük kılmak için mücadeleye devam edeceğini belirten Kayacan, "Bundan sonraki çalışmalarımız tüm Türkiye'de güzel işler yapmak için olacak. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Devletimizi güçlü kılmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizler birer neferiz. Bulunduğumuz koltuğun bir önemi yok. Herhangi bir makam ve mevki önemli değil. Bu baki dünyada hoş bir seda bırakabilir miyiz diye ona bakacağız" diye konuştu. - KAYSERİ