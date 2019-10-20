Özkan: "Hem cephede hem masada netice elde ettik"

20.10.2019 15:17

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Şanlı ordumuzun kararlı duruşu sayesinde hak ettiğimizi aldık, almaya da devam edeceğiz. Bizim güvencemiz, sırtımızı dayadığımız sarsılmaz güç aziz milletimizdir." dedi.

Özkan, Denizli Gönüllü Teşekküller Platformunun (DGTP), Öğretmen Evi'nde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, 1071'den bugüne kadar kurulan devletlerin adalet, barış, özgürlük, huzur ve güvenin temsilcisi olduğunu belirtti.

Türk milletinin, her zaman insanlığa barış ve huzur götürdüğünü dile getiren Özkan, bugünkü uluslararası statükonun ise insanlığa zulüm, göç, kan ve gözyaşından başka bir şey sunmadığını söyledi.

Türkiye'nin, terörle mücadele, Orta Doğu'da barış ve huzurun egemen olması için Barış Pınarı Harekatı'na başladığını hatırlatan Özkan, harekatta çok kısa sürede kontrolün sağlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemizi ziyaret eden Amerikalı yetkililerle oturuldu; hem cephede hem de masada netice elde ettik. Bu neticeye ulaşmak için biz yaklaşık 100 yıldır mücadele veriyoruz. Türkiye'de kentlerimizin güvenliğini önce Afrin, Cerablus, İdlib, Münbiç, diğer tarafta Hama, Humus, Kamışlı hattında oluşturulacak ön savunma sistemiyle savunabileceğiz. Şanlı ordumuzun kararlı duruşu sayesinde hak ettiğimizi aldık, almaya da devam edeceğiz. Bizim güvencemiz, sırtımızı dayadığımız sarsılmaz güç aziz milletimizdir."

Özkan, milletin birlik ve beraberliğinin önemine değinerek, "Sadece ülkemizin güvenliği için değil, bölgesel ve küresel barış için de milletimizin omuzlarında büyük sorumluluk var. İnşallah bu sorumlulukla, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yolumuzda kararlı şekilde yol alacağız. Biz bu yolda, milletimizin beka mücadelesine sahip çıkarken, vatandaşlarımızın da yanımızda olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki hamlelerine de işaret eden Özkan, şunları kaydetti:

"Kendi savunma sanayimizde üretim gücümüzü tahkim ettik. Karşı tarafın neye güç yetireceğini de biliyoruz. Eğer devletimizle milletimiz kenetlenirse üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Elde ettiğimiz başarının arkasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kudretli başkomutanlık mücadelesi ve onun liderliğinde, aziz milletimizin hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun kenetlenerek, bu iradenin etrafında toparlanmış olmasıdır. İnşallah bu liderlikle ülkeye yapacağımız çok büyük hizmetler var."

Kaynak: AA