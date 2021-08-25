Özkan'dan yangın sonrası vatandaşlara dikkatli olma çağrısı
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Özkan'dan yangın sonrası vatandaşlara dikkatli olma çağrısı

Özkan'dan yangın sonrası vatandaşlara dikkatli olma çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde Karacabey Yeniköy yolu üzeri Taşlık mevkiinde, tarım arazileri ve meyve bahçelerinin yanı başında çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan yangınla ilgili vatandaşları daha dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde Karacabey Yeniköy yolu üzeri Taşlık mevkiinde, tarım arazileri ve meyve bahçelerinin yanı başında çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan yangınla ilgili vatandaşları daha dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Geçtiğimiz günlerde, Karacabey Yeniköy yolu üzeri Taşlık mevkiinde çıkan yangın ilçede korkulu anların yaşanmasına sebep olmuştu. Tarım arazileri ve meyve bahçelerinin yanı başında başlayan yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında Belediye Başkanı Ali Özkan da söndürme çalışmalarına katılmış ve ekiplerden bilgi almıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ali Özkan, vatandaşlara daha dikkatli olması gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

Başkan Özkan sözlerine şöyle devam etti: "Bildiğiniz gibi güzel Türkiye'mizde birçok bölgemizde yangın felaketleri sonucu ciddi can kayıpları ve mal kayıpları yaşandı. Yaşamını yitirenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ben buradan bir kez daha Karacabeyli hemşerilerime sesleniyorum: Lütfen dikkatli olalım, sigara izmaritlerini söndürmeden çevremize atmayalım. Gelişi güzel ateş yakmayalım, cam parçalarını doğada bırakmayalım, sonra telafisi mümkün olmayan hasarlarla karşılaşmayalım" dedi. - BURSA

Özkan'dan yangın sonrası vatandaşlara dikkatli olma çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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