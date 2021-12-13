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Özkan'dan sabahın ilk ışıklarında tek başına inceleme

Özkan'dan sabahın ilk ışıklarında tek başına inceleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kırsal mahalle ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kırsal mahalle ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Başkan Ali Özkan, günün ilk ışıklarıyla birlikte merkez ve kırsal mahallelerde tek başına yaptığı incelemeleri sürdürüyor. Her sabah farklı bir mahalleyi ziyaret eden Özkan, bu incelemeleri makam aracı kullanmadan ve mahallelilere haber vermeden gerçekleştiriyor. Bu şekilde yapılan veya yapılmakta olan çalışmaları yerinde inceleme şansı bulan Özkan, aynı gün belediye ekiplerinin gerekli yerlere müdahale etmesini sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde karşısında belediye başkanını gören mahalleli de şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Vatandaşlar Özkan ile sohbet ederek, taleplerini anlatma imkanı bulurken, ardından Karacabey Belediyesi ekipleri de tespit edilen yerlere aynı gün müdahalelerde bulunuyor.

Belediye Başkanı Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu uygulamamızı uzun zamandır yapıyoruz. Böylece kırsal mahallelerin hepsinde kendim inceleme yapıyorum. Ziyaret sırasında beni gören ve duyan mahalleli de gelerek önerilerini bizzat yerinde söylüyor. Böylece yerinde gözlemliyorum. Sadece belediyede değil gerektiğinde Büyükşehir ile veya DSİ ile de diyalog kurup, gerekenler noktasında ortak hareket edebiliyoruz. Bazen kırık bir bankı düzelttiriyoruz, bazen yardıma muhtaç, geçim sıkıntısı çeken bir vatandaşımızın sosyal haklardan faydalanmasını sağlıyoruz, bazen de engelli aracıyla sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için yollarda düzenleme yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ziyaretlerimiz devam edecek" dedi. - BURSA

Özkan'dan sabahın ilk ışıklarında tek başına inceleme

Özkan'dan sabahın ilk ışıklarında tek başına inceleme

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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