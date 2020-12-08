Özkan'dan Karayolları ve DSİ'ye ziyaret
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Özkan'dan Karayolları ve DSİ'ye ziyaret

08.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:51
Özkan'dan Karayolları ve DSİ'ye ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel ile DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül'ü makamlarında ziyaret etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel ile DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül'ü makamlarında ziyaret etti. Ziyarette, yürütülmekte olan çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Ali Özkan, Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel ile DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül'ü makamlarında ziyaret ederek, yürütülmekte olan çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Başkan Özkan, her iki kurumla da beraber koordineli şekilde çalışmaya devam ederek, kente yapılacak hizmetlerin durmadan devam edeceğini belirtti.

"Gayemiz Karacabey'i iyi noktalara taşımak ve kentimize, hemşerilerimize yakışır hizmetleri, en hızlı şekilde ulaştırabilmek" diyen Başkan Özkan, geleceğin Karacabey'ini inşa etme noktasında istişare kültürüne çok önem verdiklerini ve birlikte uyum içerisinde, başarılı çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Özkan, her iki kuruma da misafirperverlikleri için teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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