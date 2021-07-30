Özkan'dan Başsavcı Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özkan'dan Başsavcı Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Özkan'dan Başsavcı Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Karacabey'e yeni tayin olan Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etmişti. Başkan Ali Özkan da önceki gün Başsavcı Sadullah Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Özkan, Karacabey'in tarihi ve tabii güzelliklerinden yanı sıra tarım ve teknoloji alanındaki faaliyetlerinden bahsetti. Görüşmede Başkan Özkan, Başsavcı Gümüş'e yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başsavcı Sadullah Gümüş de Karacabey'in son yıllarda önemli bir gelişim içerisinde olduğunu vurgulayarak, ilçenin daha da gelişimi için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. - BURSA

Özkan'dan Başsavcı Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Aytaç Kara Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özkan'dan Başsavcı Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 13:10:31. #1.16#

title