Özkan'dan Başsavcı Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Karacabey'e yeni tayin olan Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etmişti. Başkan Ali Özkan da önceki gün Başsavcı Sadullah Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Özkan, Karacabey'in tarihi ve tabii güzelliklerinden yanı sıra tarım ve teknoloji alanındaki faaliyetlerinden bahsetti. Görüşmede Başkan Özkan, Başsavcı Gümüş'e yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başsavcı Sadullah Gümüş de Karacabey'in son yıllarda önemli bir gelişim içerisinde olduğunu vurgulayarak, ilçenin daha da gelişimi için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı