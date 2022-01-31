Özkan: "(Asiye Ateş) Yaraları kapandı, bundan sonra saçlı derisini normale getirmek için müdahalemiz olacak"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde operasyonlar geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, bir süre evde istirahat için taburcu edildi. (3)

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.