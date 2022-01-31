Özkan: "(Asiye Ateş) Yaraları kapandı, bundan sonra saçlı derisini normale getirmek için müdahalemiz olacak" - Haberler
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Özkan: "(Asiye Ateş) Yaraları kapandı, bundan sonra saçlı derisini normale getirmek için müdahalemiz olacak"

AA, Bekir Bektaş - Güncel
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Gaziantep'te iki pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde operasyonlar geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, bir süre evde istirahat için taburcu edildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde operasyonlar geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, bir süre evde istirahat için taburcu edildi. (3)

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Özkan: (Asiye Ateş) Yaraları kapandı, bundan sonra saçlı derisini normale getirmek için müdahalemiz olacak

Özkan: (Asiye Ateş) Yaraları kapandı, bundan sonra saçlı derisini normale getirmek için müdahalemiz olacak

Özkan: (Asiye Ateş) Yaraları kapandı, bundan sonra saçlı derisini normale getirmek için müdahalemiz olacak

AA / Bekir Bektaş - Güncel

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Gaziantep, Antalya, Güncel, Haber

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