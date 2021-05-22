Bakan Soylu'nun şikayeti üzerine Özışık kardeşlerin ikametine baskın yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, Hadi ve Süleyman Özışık'ın sahibi olduğu internet sitesinin ofisinde arama yapıldı. Arama sonucunda iki cep telefonu ve iki bilgisayara el konuldu.