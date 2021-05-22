Bakan Soylu'nun şikayeti üzerine Özışık kardeşlerin ikametine baskın yapıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, Hadi ve Süleyman Özışık'ın sahibi olduğu internet sitesinin ofisinde arama yapıldı. Arama sonucunda iki cep telefonu ve iki bilgisayara el konuldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile görüşme kaydı yayınlanan gazeteci Hadi Özışık ve Süleyman Özışık hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Özışık kardeşlerin evlerine polis baskını düzenlendi.
OFİSTE ARAMA YAPILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazarak, Hadi Özışık ve Süleyman Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama yapılması için talimat yazısı gönderdi. Özışık kardeşlerin ofisinde arama gerçekleştirildi.
BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONLARINA EL KONULDU
Hareket geçen İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Özışık kardeşlere ait iki bilgisayar ve iki cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı