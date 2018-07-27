Özil Krizini Değerlendiren Rus Asıllı Alman Uzman: "Asıl Hedef Özil Değil Erdoğan"

Alman uzman Aleksandr Rar, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, Almanya Milli Takımı'nda yaşadığı skandal olaya sert tepki göstererek, "Özil olayında asıl hedef Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmakta" dedi.

Rus asıllı Alman vatandaşı siyaset bilimci Aleksandr Rar, Mesut Özil'in yaşadığı olaya farklı bir boyut getirdi. Rus basınına konuşan Rar, asıl hedefin Özil değil Erdoğan olduğunu söyleyerek, "Bu son zamanlarda Almanya'da yaşanan histeriklerin yansımasıdır. Özil, Almanya'nın en iyi oyuncularından biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdi diye Özil'i eleştiriyorlar. Alman takımında eğer bir Fransız olsaydı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile fotoğraf çektirseydi, inanın kimse bunu dikkate almazdı" dedi.

"Ben Özil'in tarafındayım"

Siyaset bilimci Rar, "Ben şahsen Özil'in tarafındayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek onun kesinlikle doğal hakkı. Öncelikle Erdoğan Türkiye'de çok saygın biri. Ayrıca, Özil Türkiye kökenli. Bu arada Alman Futbol Milli Takımı ünlü eski oyuncusu Lothar Matthaeus'u da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile fotoğraf çektirdi diye eleştiriyorlar. Sorun şurada, Almanlar şunu anlamıyor; Alman toplumuna entegre eden bir insanın kendi ruhu ve kalbini korumak gibi tam bir hakkı var. Çünkü bu insan terbiye aldığı başka bir kültürle sıkı bağlantılı. Ne yazık ki Almanya'da bunu anlamıyorlar ve başka bir ortam var. Bence burada asıl hedef Erdoğan olmakta. Almanya'ya göre Erdoğan liberal değerlere karşı çıkıyor ve bu düzeyde de kavgalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

"Almanya zor bir ülke"

Bir Rus kökenli olarak Özil'i çok iyi anladığını ve aynı duyguları yaşadığını belirten Rar, bu gibi olayların Türk ve Rus kökenli vatandaşları Alman toplumunda 'yabancılaştıracağına' inandığını da vurguladı. Entegrasyon konusunda Almanya'nın çok zor bir ülke olduğunu söyleyen Rar, yabancı kökenli bir vatandaşın Alman kimlik, etik ve manevi değerlerine tamamen tabi tutulmasının doğru olmadığını da sözlerine ekledi.

Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Özil ve Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı. - MOSKOVA