10.08.2019 17:21

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz ve burada fitne unsurları hep olacak" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muhabbet Kafe'de düzenlenen bayramlaşma törenine, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve parti üyeleri katıldı.

Bayram boyunca sahada vatandaşlarla buluşacaklarını söyleyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "Bayram bir araya gelmemize vesile oluyor. Her ne kadar bayramlar yaz aylarına denk geldiği için tatil havasına dönüşse de, bayramları hakkıyla kutlayan ve Kayseri'de kalan önemli bir nüfusumuz var. Bayramda tatile gideceklerin 1-2 gün eşini dostunu ziyaret ettikten sonra gitmeleri hem kendileri hem de şehir için bereketli olacaktır diye düşünerek dua ediyoruz. Bayramda 4 gün süresince biz il teşkilatı olarak, tüm ilçelerimize vekillerimiz ve bakanlarımızla bayramlaşma programlarına katılacağız. Salı günü tüm ilçelerimizde bakanlarımız vekillerimiz ve teşkilatımız olacak ve bayramlaşacağız. Bayramda da halkın içinde olmaya devam edeceğiz. İç işleri bakanlığımız tüm vatandaşlara özellikle araç kullanırken telefonla ilgilenmemeleri gerektiğini kısa mesajla iletti bu konuda ve emniyet kemeri konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyor. Bu duygularla herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, başkanlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını söyleyerek, "İnşallah hep beraber birlik, beraberlik ve huzur içerisinde daha nice bayramlara erişmemizi Cenab-ı Allah nasip etsin. Kültürümüzde Allah'ın bizlere lütfetmiş olduğu böyle güzel dayanışmaların olması, büyüklerimizi, küs olduklarımızı ve aynı şekilde mezarlarımızı ziyaret etmeyi bizlere nasip eden ve bu inancı barındıran kültürün çok şükür sahibiyiz. Belediye başkanları olarak, dayanışma içerisinde ve teşkilatlarımızla, bizlere yapıcı anlayış içerisinde tavsiyelerde bulunan kardeşlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız sizlere layık olmak. İnşallah huzur içerisinde daha nice bayramlara erişmeyi temenni ediyor ve herkese sevgiler saygılar sunuyorum" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise konuşmasında, "Kurban Bayramı, dini bütün bayramlarımızda olduğu gibi, birlik beraberlik, Allah'a yaklaşma ve bize verilen nimetler için şükretme şansı ve hep beraber birlik ve beraberliği yaşadığımız günlerdir. Allah bu mutluluğu bütün yıllara nasip eylesin İnşallah ve hep birlikte birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bayramlar birbirimize dua vesilesi ve bu dualarla ben de hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik diyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, tüm Müslümanlardan dualarını beklediklerini söyleyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Öncelikle arefenizi ve bayramınızı tebrik ediyoruz. Şu anda arafatta ibadetini yapan, dua eden başta hemşerilerimiz olmak üzere, bütün mümin kardeşlerimizden bulunduğumuz yerden dua bekliyoruz. Vatanımızın birlik beraberliği ve bölünmez bütünlüğüne hepsine dua bekliyoruz. İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların, Kurban Bayramı vesilesi ile telafi edilmesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Bütün bu duygu ve düşüncelerle bütün sevdiklerinizle nice bayramlara erişmenizi temenni ediyoruz."

Bayramlarda yoksulların gözetildiğini söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, "Bayramla söylenildiği gibi birlik, beraberlik dayanışma günüdür.Yok olanların görürlüğü, yoksuların gözetildiği, insanların af dilediği bir dönemdir. İnşallah bu Kurban Bayramında da edeceğimiz dualar geçmişteki günahlarımızı affettirecek ve tekrar ettirmeyecek zamanı yaşamayı rabbim bizlere nasip etsin diyorum ve tüm insanlığın, Müslümanların ve Türk aleminin Bayramını kutluyorum" dedi.

Zor bir coğrafyada yaşıyoruz ve burada fitne unsurları hep olacak

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, iyi niyetlerle gayret ettiklerini ve Allah'ın bu niyetleri karşılıksız bırakmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Allah nice bayramlara huzurla, ağız tadıyla yurdumuzda erişmeyi nasip etsin. Kurban İbrahim'ce bir yakarış ve İsmail'ce bir adanmışlıktır. Allah bizi bu şuur içerisinde Kurban Bayramı'nı kutlayanlardan etsin. İki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu coğrafyadaki sorunlarımız, bir taraftan ülkenin jeopolitik konumundan ve diğer taraftan inançlarımızdan, bir taraftan da tarihte üstlenmiş olduğumuz coğrafyamızın liderliğini yapmış olmayı üstlenmemizden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı fitne unsurları bir türlü dinmek bilmez bu coğrafyada. İkinci söyleyeceğim de şu, 25 senedir biz burada belediyecilik yapıyoruz. Ak belediyecilik nasıl yapılır en güzel örneklerini sergiliyoruz. Hep beraber bir istişare ve kavgalardan uzak ortamlarda Hamd olsun bu şehirde de hizmet ediyoruz. Bütün projeleri takip etmeye de devam ediyoruz zaten. Yıllardır verdiğimiz bu mücadele ile Kayseri, 25 sene önceki Kayseri değil. Bundan birkaç sene sonra da aynı Kayseri olmayacak ve daha güzel bir hale gelecek. Çünkü bizler iyi niyetle gayret ediyoruz, Allah da yardım ediyor ve bu şehirde her şey değişiyor. Allah güzel günler görmeyi hepimize nasip etsin. Ben bu vesile ile bir kez daha herkesin kurban bayramını kutluyorum ve Allah bu millete kötü günler göstermesin diye de dua ediyorum."

Konuşmaların ardından protokol ve vatandaşlar bayramlaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA