13.10.2019 16:10

Özhaseki: "Yerel Yönetimler Yasası yılbaşına kadar meclise getirilecek"

AK Parti Yerel Yönetimler Karadeniz Bölge Toplantısı

SAMSUN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki belediyelerle ilgili hazırladıkları yeni yasanın yılbaşına doğru meclise getireceklerini söyledi.

AK Parti Yerel Yönetimler Karadeniz Bölge Toplantısı 128 belediyenin katılımıyla Samsun'da yapıldı. Yerel Yönetimler Toplantılarının sonuncusu olan toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Özhaseki, belediyelerin son durumu ve meclis gündemine gelecek olan yeni yasa teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bir taraftan terörle mücadele edilirken, bir taraftan işimize bakıyoruz"

Terörle mücadelenin yanı sıra sosyal hayatın da tam gaz devam etiğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Samsun'da belediyeler açısından çok verimli toplantılar yaptık. Bugün de belediye başkanı arkadaşlarımız tek tek söz alarak bakan yardımcılarına, genel müdürlere taleplerini söylediler. Verimli bir toplantı oldu. 128 belediye başkanı toplantıya katıldı. Zor bir coğrafyadayız ve zor bir ülkeyiz. Bu zorluğumuz, gerek jeopolitik konumumuz gerek se inançlarımızdan kaynaklanıyor. Tarihten üstlendiğimiz misyondan da kaynaklanıyor. Toplantıda bütün belediye başkanı arkadaşlarımız taleplerini ilettiler. Talepler milyarlarca liralık taleplerdi. Sadece bir ilçemizin yol talebi bile 2 milyar liranın üzerindeydi. Ülkemiz yıllarca terörle mücadelede yaklaşık 400 milyar dolar civarında bir para harcanması söz konusu. FETÖ gibi bir belayla mücadele. DEAŞ, DHKP-C gibi bir mücadele de veriyoruz. Bu bizim için bir varlık yokluk meselesi. Askerlerimiz sonuna kadar bizi savunabilmek, bu ülkenin huzurunu koruyabilmek adına gayret ediyorlar. Böyle bir durumda çok büyük paralar harcanırken, emek verilirken, can verilirken, ter dökülürken çok şükür yine içeride huzurumuz var. Herkes evine gidebiliyor, akşam huzurluca evinde oturabiliyor. Bizler de belediyeler olarak kendi problemlerimizi konuşmaya devam ediyoruz. Bu müthiş bir nimet. Gönül coğrafyamıza bakar mısınız? Hangisinde huzur var ki? Afrika'dan başlayın, Afganistan'a kadar uzanan çizgide hangi ülkede huzur koydular ki? Bir taraftan Pınar Barış Harekatı yapılırken, başımızda bin bir bela varken, biz hala işimize gücümüze bakıyoruz. Hayatın olağan akışı devam ediyor, etmeye de devam edecek" dedi.

"Yerel Yönetimler Yasası, yılbaşına kadar meclise getirilecek"

Gündemde olan Yerel Yönetimler Yasası hakkında da açıklamalarda bulunan Mehmet Özhaseki, "Yerel yönetimlerle ilgili AK Parti olarak hazırlığımızı yaptık. Ciddi bir yasa hazırlığımız var. Bu yasa içerisinde büyükşehir-ilçe belediye ilişkileri, yetki devirleri, Anadolu'daki büyükşehirlerin ve ilçelerin bütçelerinin geliştirilmesi, finansman desteği, sıkıntı olan eskiden şikayet konusu olan ne kadar belediye mevzuatında mesele varsa hepsini uzunca süre yaptığımız çalışmalarla hazırladık. Önümüzdeki günlerde yılbaşına doğru meclise getireceğiz. Belediyeler bu yasan son derece mutlu olacaklar diye düşünüyorum" diye konuştu.

Basın açıklamasında ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu'da hazır bulundu.

Kaynak: İHA