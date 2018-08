Özhaseki "Yerel Seçimlerde Hedef Gönül Belediyeciliği"

KAYSERİ,DHA) AK Parti Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerde hedeflerinin öncelikle "Gönül belediyeciliği" olduğunu söyledi. Özhaseki'Bu yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi artık bütün hizmetleri yapabiliriz ama bu arada insanların gönlünü de yapacağız. Onların da memnuniyetini alacağız, gönül belediyeciliği seferberliği başlattık" dedi.

Türkiye'de şehirciliğin ve belediyeciliğin bir numarasının AK Parti olduğunu söyleyen, kendilerini ve kadrolarını yenileyerek seçimlere hazırlanacaklarını belirten eski bakan, yeniden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Özhaseki, Demirören Haber Ajansı'na verdiği demeçte, "Biz kendi teşkilatımızın ve diğer partilerin durumunu takip ederek kendi içinde bunu zaten sürekli olarak raporlayıp sonra da neler yapabileceğimizi hedef koyarak yapan bir partiyiz. Son kongredeki yenileşmeden sonra yeni bir dinamizmle, aşkla ve şevkle yerel seçimlere hazırlanacağız. Biz biliyoruz ki yerel seçimlerin Türkiye'de çok değişik evreleri vardır. Bir dönem özellikle benimde içinde bulunduğum 1994 yılına gelene kadar bu ülkede çok ideolojik belediyecilik anlayışı vardı. Sonrasında hizmet belediyeciliği başladı. Marka şehirler arka arkasına geldi. Bu yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi artık bütün hizmetleri yapabiliriz ama bu arada insanların gönlünü de yapacağız. Onların da memnuniyetini alacağız diyerek gönül belediyeciliği seferberliği başlattık." diye konuştu.

21 yıllık belediye başkanlığı tecrübesi de bulunan Kayseri milletvekili, AK Parti Yerel yönetimlerden Sorumlu Genelbaşkan Yardımcısı Özhaseki, düşüncelerini şöyle dile getirdi:

BAZI BELEDİYE BAŞKANLARINI PARTİDEN ATTIK

"Birçok arkadaşımız bunu aslında gönül belediyeciliğini yapıyor. Bazen iş yoğunluğundan bunu ihmal eden arkadaşlarımız da vardı. Onlar da buna artık son derece riayet edecekler. Tabi ki Türkiye'de şehirciliğin ve belediyeciliğin bir numarası AK Parti. Bunu herkes biliyor. Biz kendimizi ve kadrolarımızı yenileyerek inşallah seçimlere hazırlanacağız. AK Partinin yönetim anlayışı diğerlerinden biraz farklı. Ben biliyorum ki ana muhalefette bir çok sıkıntılı arkadaş var. Kendi içlerinde oturduğumuz zaman bizlere bile ifade ediyorlar. 'Şu belediye var ya yaktı canımızı' diyorlar ama hiçbir işlem yapmıyorlar. Dışarıdan sorulduğunda da 'Bizim adam süper' diyorlar. Böyle bir şey yok. Benim eskiden genel başkan yardımcılığım zamanında biz bazılarını partiden attık. 'Biz partimizde sizi istemiyoruz' dedik. Bu kadar basit. MYK kararıyla dışarıya attık. Sonrasında bazı belediye başkanlarımızın görevlerine son verildi. Yani millet illaki 5 sene diye beklemek zorunda değil. Parti yakından takip ediyor. Bunun ben olumlu sonuçlarını görüyorum. Bunun gerek Güneydoğu'da, gerekse başka yerlerde yaptırdığımız çalışmalar neticesinde ortaya koyduğumuz bu tavrı milletin desteklediğini de biliyorum." dedi.

SEÇİMLE GELEN BELEDİYE BAŞKANLARI SUÇ İŞLEYEMEZ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir çok belediye başkanının teröre karışmaları yüzünden görevden alınıp, yerlerine kayyum atandığına da dikkati çeken Özhaseki "Bir taraftan kendi içimizde biz özeleştiri kültürünü geliştirip bazı belediye başkanlarını yenileyerek göreve devam ederken bir taraftan da bölücülerle beraber olan her türlü belediye imkanlarını dağa göndermeye gayret eden amacı, aklı, fikri PKK'ya hizmet olan adamları da görevden aldık. En üzüldüğümüz de bu tavır karşısında bizim ana muhalefetin sözcülerinin 'Efendim seçimle işbaşına gelen adamlar gönderilir mi?' gibi bir takım bahanelerini duyuyoruz. Peki seçimle işbaşına gelen adamlar gönderilir mi? derken ben şunu sormayacak mıyım? Seçimle göreve gelen adamın her işi yapma, her suçu işleme özgürlüğü var mı? Öyle bir şey yok. Biz çok ciddi, büyük bir mücadele veriyoruz. Son bir kaç yıl içinde Türkiye bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Şimdi bize ekonomik olarak yapılan saldırıların arkasında bayrağa, ezana saldırı var. Bunları çok net söylüyoruz. Bunlar Türkiye'nin egemenliğine yapılmış saldırılardır. Eğer bir belediye başkanı veya görevde olan başka birisi PKK, FETÖ gibi terör örgütüne destek veriyorsa gerek mali olarak, gerek fikri olarak yanında yer alıyorsa elbette ki onlara karşı da yapılır. Terör bir insanlık suçudur. Böyle bir suç işleniyorsa bizim ona karşı yaptırımlarımız hiç değişmeyecek' 'dedi.