Özhaseki: Yaşam Tarzına Saygılı Olmak Başta İdarecilerin İşidir (2)

KAHVALTI FESTİVALİNE KATILDI

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Kahvaltı Festivali'ne katılıp, stantları gezerek yöresel ürünlerin tadına baktı.

'SEÇİMLE İŞ BAŞINA GELMİŞ OLMAK BİR İNSANA SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VERMEZ'

Özhaseki, ardından Etimesgut ilçesine geçerek, Yozgatlı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Dayanışma Gecesi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada HDP ve CHP'yi eleştiren Özhaseki, şunları söyledi:

"Meclis'te PKK'lıların hakim olduğu yerlere kayyum atandığında, CHP'liler 'Seçimle iş başına gelmiş adamların belediyesine nasıl el koyarsınız' dediler. Orada da söyledim, şimdi de söylüyorum. Seçimle iş başına gelmiş olmak bir insana suç işleme özgürlüğünü vermez. Bu devleti batırma, dibine dinamit koyma hakkı vermez. Ben 5 kez belediye başkanlığına seçildim. Çok yüksek oylarla seçtiler beni, niye seçtiler. Parayı çal, çantaya koy, Kandil'e gönder diye mi seçtiler. Belediyenin ne kadar aracı varsa PKK'nın eline ver diye mi seçtiler."

Özhaseki, son olarak Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Programda Özhaseki'nin yanı sıra Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve çok sayıda partili yer aldı.

Program öncesinde salon önüne toplanan kalabalığa seslenen Özhaseki, Türkiye'deki terör örgütlerinin uzantılarıyla sıkı mücadele içinde olacaklarını belirterek, "Eğer bir yerde PKK'nın ve siyasi uzantılarının gölgesini görürsek elbette oraya karşı teyakkuzda olacağız. Emri Pensilvanya'dan alan sapıklar varsa elbette onları takip edeceğiz ve hayatı onlara zehir edeceğiz biz. Yaşatmayacağız o lanet adamları Allah'ın izniyle" dedi.

Konuşmasında, HDP'den gizli destek aldığı iddiasıyla CHP'yi eleştiren Özhaseki, "HDP aday göstermiyor ve size destek kararı aldı. Siz de görüşmeler yaptınız, gazeteciler yakalayınca inkar edemediniz. Şimdi onlar sizi destekliyor mu desteklemiyor mu? Bunu açıkça konuşsanıza. veya bizim gibi çıkıp deyin ki; 'Kandil'in Allah belasını versin. Kandil'deki teröristlerin yanında duranların da Allah belasını versin' deyin. Söyleyin hadi" diye konuştu.

'CHP'NİN BELEDİYECİLİK TARİHİ YOLSUZLUKLARLA DOLU'

Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olma kararı aldığında karşısında birden çok rakip bulacağını ve vaat edilen projelerin kıyaslanacağını zannettiğini söyledi. CHP'nin Türkiye'de hiçbir dönem yatırımlarla büyük işler ortaya koymadığını ileri süren Özhaseki, şunları söyledi:

"Belediyecilik tarihi yolsuzluklarla dolu. Ancak herhalde Ankara gibi bir kentte milyonlarca insanın önüne bir projeyle çıkarlar diye bekledim, proje de yok. İnsanlara ne vaat ediyorlar, 5 sene boyunca ne yapacaklar bir söylesinler millete. Sordular, 'En büyük projem su fiyatlarını indirmek' dedi. İndirdik zaten geçen gün biz yüzde 30. O zaman ne geziyorsun ortada projen yoksa. Hayretler içinde izliyorum."

Görüntü dökümü:

(Atatürk Kültür Merkezi-Kahvaltı Festivali)

Mehmet Özhaseki'nin stant ziyareti

Özhaseki'nin festivaldeki esnafla alışverişi

Vatandaşlarla sohbeti

(Etimesgut-Yozgatlı Dernekler Federasyonu Dayanışma Gecesi)

Davetlilerden görüntü

Mehmet Özhaseki'nin konuşması

(Sincan-Proje Tanıtım Toplantısı)

Özhaseki'nin salon dışındaki vatandaşlara konuşması

Katılımcılardan görüntü

Mehmet Özhaseki'nin konuşması

Haber-Kamera: Özgür ALTIN/ANKARA,

Kaynak: DHA