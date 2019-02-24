Özhaseki: Yaşam Tarzına Saygılı Olmak Başta İdarecilerin İşidir

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, gün içerisinde temaslarda bulundu. İlk olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Kahvaltı Festivali'ne katılan Özhaseki, burada stantları gezdi. Yöresel ürünlerin tadına bakan Özhaseki, festivale katılan Ankaralılarla bir araya geldi.

'SEÇİMLE İŞ BAŞINA GELMİŞ OLMAK BİR İNSANA SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VERMEZ'

Özhaseki daha sonra Etimesgut ilçesine geçerek, Yozgatlı Dernekler Federasyonunca düzenlenen Dayanışma Gecesi'ne katıldı. Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, kayyum atanan HDP'li belediyelere ilişkin değerlendirmede bulundu. CHP'nin o dönemde takındığı tutumu eleştiren Özhaseki, şunları söyledi:

'Meclis'te PKK'lıların hakim olduğu yerlere kayyum atandığında, CHP'liler 'Seçimle iş başına gelmiş adamların belediyesine nasıl el koyarsınız' dediler. Orada da söyledim, şimdi de söylüyorum. Seçimle iş başına gelmiş olmak bir insana suç işleme özgürlüğünü vermez. Bu devleti batırma, dibine dinamit koyma hakkı vermez. Ben 5 kez belediye başkanlığına seçildim. Çok yüksek oylarla seçtiler beni, niye seçtiler. Parayı çal, çantaya koy, Kandil'e gönder diye mi seçtiler. Belediyenin ne kadar aracı varsa PKK'nın eline ver diye mi seçtiler.

Mehmet Özhaseki, son olarak Sincan Belediyesi'nce tertiplenen Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Programda Özhaseki'nin yanı sıra Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve çok sayıda Ankaralı yer aldı.

Program öncesinde salon önüne toplanan kalabalığa seslenen Mehmet Özhaseki, Türkiye'deki terör örgütlerinin uzantılarıyla sıkı mücadele içinde olacaklarını belirterek, 'Eğer bir yerde PKK'nın ve siyasi uzantılarının gölgesini görürsek elbette oraya karşı teyakkuzda olacağız. Emri Pensilvanya'dan alan sapıklar varsa elbette onları takip edeceğiz ve hayatı onlara zehir edeceğiz biz. Yaşatmayacağız o lanet adamları Allah'ın izniyle' şeklinde konuştu.

Konuşmasında, HDP'den gizli destek aldığı iddiasıyla CHP'ye yüklenen Özhaseki, 'HDP aday göstermiyor ve sizi destek kararı aldı. Siz de görüşmeler yaptınız, gazeteciler yakalayınca inkar edemediniz. Şimdi onlar sizi destekliyor mu desteklemiyor mu' Bunu açıkça konuşsanıza. veya bizim gibi çıkıp deyin ki; 'Kandil'in Allah belasını versin.' 'Kandil'deki teröristlerin yanında duranların da Allah belasını versin? deyin. Söyleyin hadi.?

'CHP'NİN BELEDİYECİLİK TARİHİ YOLSUZLUKLARLA DOLU'

Özhaseki, salonda yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olma kararı aldığında karşısında birden çok rakip bulacağını ve vaat edilen projelerin kıyaslanacağını zannettiğini söyledi. CHP'nin Türkiye'de hiçbir dönem yatırımlarla büyük işler ortaya koymadığını aktaran Özhaseki, şunları söyledi:

'Belediyecilik tarihi yolsuzluklarla dolu. Ancak herhalde Ankara gibi bir kentte milyonlarca insanın önüne bir projeyle çıkarlar diye bekledim, proje de yok. İnsanlara ne vaat ediyorlar, 5 sene boyunca ne yapacaklar bir söylesinler millete. Sordular, 'En büyük projem su fiyatlarını indirmek' dedi. İndirdik zaten geçen gün biz yüzde 30. O zaman ne geziyorsun ortada projen yoksa. Hayretler içinde izliyorum.?

Kaynak: DHA