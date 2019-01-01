Özhaseki: "Yapacağımız Her İşte Bu Şehrin Güzel İnsanlarıyla Ortak Karar Vereceğiz"
- AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu.
- AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu. (2)
Kaynak: AA