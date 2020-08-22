Özhaseki ve Büyükkılıç, Erciyes'teki yüksek irtifa kamp merkezini inceledi AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Özhaseki ile Büyükkılıç'a AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu eşlik etti.

İncelemeler sırasında Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi'nin Kayseri için önemli bir kazanım olacağını belirten Büyükkılıç, "Erciyes sadece kış turizmin merkezi olarak değil, 12 ay boyunca birbirinden farklı değerleriyle bizlere kendini gösteriyor. Yüksek irtifa kamp merkezimizle birlikte burada sporun merkezi konumuna geleceğiz. İki adet futbol sahamızı kullanıma hazır hale getirdik. 6 adet sahanın da tamamlanmasıyla Erciyes, yüksek irtifa kamp merkezi olarak dünyaca tanınan ve tercih edilen bir yer haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA