Özhaseki: "Türkiye'de asıl tehlike bir iyilik olacağı zaman AK Parti'ye yarayacak diyenlerdir" - Özhaseki: "Türkiye'de asıl tehlike bir iyilik olacağı zaman AK Parti'ye yarayacak diyenlerdir" AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Kayseri'de yapılan projeler hükümetin değer verdiğinin göstergesidir" Kansere Karşı Birlikte Derneğitarafından...

- Özhaseki: "Türkiye'de asıl tehlike bir iyilik olacağı zaman AK Parti'ye yarayacak diyenlerdir"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki:

"Kayseri'de yapılan projeler hükümetin değer verdiğinin göstergesidir"

KAYSERİ - Kansere Karşı Birlikte Derneğitarafından Erciyes Üniversitesi içinde yapılan çocuk kanser hastanesinin inşaatını gezen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, doğalgaz bulunması ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, "Türkiye'de asıl tehlike bir iyilik olacağı zaman AK Parti'ye yarayacak diyenlerdir" dedi.

Türkiye'ye iyi olabilecek her durumda nara atıp sevindiklerini söyleyen Özhaseki, "Haliyle daha önce nerede gaz ve petrol olduğu söylenir. Bunlar da söylendi ama gidip gemimizle orada sondaj yapıp, tespit ederek evet şurada bu kadar var diyebiliyor muydunuz? Hayır diyemiyordunuz. İki üç senedir yapılan çalışmalar neticesinde şimdi ortaya 320 milyar metreküplük, Türkiye'nin 6-7 senelik ihtiyacını karşılayacak bir rezerv ile karşılaştık. Devamı da gelecek ve bundan dolayı son derece sevinçliyiz. Mutluyuz, bayram ediyoruz. Bu ülkeye olabilecek her bir güzelliğin yanında biz nara atar seviniriz ve Allah'a şükrederiz. Asıl tehlikeli olan, bu ülkeye bir iyilik olacağı zaman bu da AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a yarayacak diyenlerdir. Bunu diyenlere Allah yardım etsin. Allah onların kalplerine iyilik versin, bu ülkeyi ve ülkenin insanını sevsinler. Duamız ve temennimiz bu. Oradaki sevindirici habere biz bayram ediyoruz ama bir taraftan da Erciyes'te termale başladık. Büyükşehir Belediye başkanımızla imzalar atıldı. 2 bin 200 metreye inilecek ve oradan termal su bulununca, bu da Kayseri'nin bayramı olacak inşallah. Onu da hep birlikte yaşayacağız nasip olursa" dedi.

"İlçe teşvikleri ile insanlar doğdukları yerde kalacaklar"

Mehmet Özhaseki, ilçe teşvikleri ile birlikte artık vatandaşların doğdukları yerde kalacaklarını söyleyerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şehrimizdeki en büyük sorun şuydu, merkezde gelişmiş bir bölge var. Merkeze bakıldığı zaman sanayi kesimlerine bakıldığı zaman müthiş bir ortam var. Avrupa'dan farksız. İlçelerimize gittiğimiz zaman, biraz daha sıkıntılı bir ortam görüyoruz. Ondan dolayı da genelde ilçelerimiz göç ediyor ve merkeze doğru geliyorlardı. Şimdi inşallah bu teşvikle birlikte oralarda da birçok yatırım yapılacaktır. İnsanlar orada kalmaya devam edeceklerdir. Bundan dolayı da daha önceki çalışmalarımızın karşılığında sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde Kayseri için müjdeli haberler hep üst üste geldi. Bunları görüşüyoruz ama nihayetinde bu iş para meselesi ve organizasyonla oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız gerek havalimanının genişletilmesi işi, gerekse de raylı sistem gibi ki bunların hepsi 1 trilyondan fazla tutacak şeyler ve hepsinin de ya ihalesi yapıldı, ya süreçleri bitti. Bunları da merkezi hükümetin Kayseri'ye vermiş olduğu değer olarak görmek gerekir. Yeni hedeflerimiz var ve onları takip ederek bitireceğiz. Kayseri gittikçe büyüyecek. Herkesin dilinde olan hızlı tren var onu da takip ediyoruz. Bizler de ümitle bekliyoruz.

Kaynak: İHA