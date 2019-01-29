Özhaseki: "Sizlerin Rızası Olmadan Kolay Kolay İmza Atmam"

- Ulus Hisar Kasrı ve çevresinden detaylar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin gelişi

Mehmet Özhaseki'nin davul zurna ile karşılanması

Mehmet Özhaseki'nin Seymenleri seyretmesi ve havai fişek gösterileri

Mehmet Özhaseki'nin salona gelişi ve karşılanması

Ulus İtfaiye Meydanı esnaflarından Turgut Uslu'nun konuşması

Ulus Suluhan esnaflarından İsmail Özdemir'in konuşması

Ulus Anafartalar Çarşısı esnaflarından Hamza Tanrıverdi'nin konuşması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ulus esnafıyla bir araya geldi. Özhaseki, esnafların sorunlarını dinledi, Ankara Büyükehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde Ulus'ta yapılacak projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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Kaynak: AA