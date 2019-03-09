Özhaseki: "Seçimlerin Kaderini Değiştiren Hanımlardır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Seçilmiş olmak, bir insana suç işleme özgürlüğü vermez. Ben de belediye başkanı olarak beş kere seçildim. Millet niye seçti beni belediye başkanı olarak'Hizmet et, adam gibi çalış diye seçti. Vatana millete ihanet et, parayı çalıp Kandil'e gönder diye mi seçti '"

Özhaseki, Yakacık Mahallesi'ndeki vatandaşlara yaptığı konuşmada, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki'nin Altındağ Belediye Başkanlığı döneminde bölgeye yaptığı yatırımları anlattı.

Belediye başkanlarının belirlenmesinde önemli kriterleri gözettiklerini söyleyen Özhaseki, bakanlığı döneminde Doğu ve Güneydoğu halkına yaptığı hizmetler sayesinde bölgenin refaha kavuştuğunu belirtti.

Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptırdığı barajı hatırlatarak, "Benim yaptırdığım baraj 70 km su tuttu ve Yenimahalle'nin tamamının elektriğini karşılayacak bir güçte elektrik üretiyoruz. Bir lira harcamadım ben. Ama yuvacıkta CHP'li belediye benim yaptırdığım barajın zekatı kadar bir baraj yaptırdı ve devleti 3 buçuk milyar dolar borçlandırdı." diye konuştu.

Gerede içme suyu projesi

Ankara'da hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlatan Özhaseki, gerçekleştirilen projeler sayesinde işsiz olan gençlerin iş sahibi olacağının altını çizdi.

Özhaseki, Ankara'nın içme suyu projesinde gelinen son noktayı da açıklayarak, "Yarından itibaren Gerede'den gelen suyu Ankara'nın her tarafına veriyoruz. Allah'ın izniyle bundan sonra herkes Gerede'den gelen memba suyunu içecek."

Yakacık mahallesi sakinlerini imar sorununa da değinen Özhaseki, şunları söyledi:

"Bir mahallede herkes eşit haklara sahipken içinden bir kişi gelir kendine bir şey isterse o verilmez. Şahıs lehine plan tadilatı olmaz. Ancak mahallenin tamamı üzerinde ve herkesin genelini ilgilendiren bir konu var ise oranın kurtulabilmesi ve yeni modern konutlara dönüşebilmesi için ne gerekiyorsa yapılır, hiç endişeniz olmasın."

"Seçilmiş olmak bir insana suç işleme özgürlüğü vermez"

Özhaseki, MHP Pursaklar İlçe Başkanlığınca düzenlenen, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada ise Cumhur İttifakı görüşmelerine değinerek, şehir pazarlığının hiç bir zaman gündeme gelmediğini belirtti.

Doğu ve Güneydoğu'daki belediyelerin kayyum atanmadan önce belediye bütçesinden Kandil'e para gönderdiğini söyleyen Özhaseki, "Seçilmiş olmak, bir insana suç işleme özgürlüğü vermez. Ben de beş kere seçildim. Millet niye seçti beni'Hizmet et, adam gibi çalış diye seçti. Vatana millete ihanet et, parayı çalıp Kandil'e gönder diye mi seçti ?" dedi.

Özhaseki, son zamanlarda yapılan terör örgütü operasyonlarının Türkiye'nin beka sorunu olduğunun bir kanıtı olduğunu belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonunca Sincan'da düzenlenen etkinliğe de katılan Özhaseki, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Özhaseki, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in eşiyle olan münasebetlerinde bir nezaketin olduğuna dikkati çekerek, "Peygamberimiz eşine emir kipinde bile konuşmamış. Asla el kaldırmamış ve herkese bunu nasihat olarak söylemiş." diye konuştu.

Türk tarihinde kadınların büyük kahramanlıklar gösterdiğine değinen Özhaseki, "Bizim tarihimizde hanım kardeşlerimizin başarıları vardır. Onların, bizim arada anlattığımız hikayelere konu olan destansı hikayeleri vardır." dedi.

"Bu adamlar proje hazırlamıyorlar"

Özhaseki, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın kendisiyle ilgili iddialarına değinerek, şöyle devam etti:

"Bu adamlar proje hazırlamıyorlar, kendilerini de anlatmıyorlar ama başka bir şey yapıyorlar. Kumpaslar kurmaya ve yalanlar söylemeye devam ediyorlar. CHP'nin adayı televizyonda diyor ki, 'Bakın yakında ne bantlar çıkacak.' Bu bant işini eskiden FETÖ tezgahlardı. 'Gitti lanet olsun kurtulduk' diyorduk. şimdi elini bunlara vermiş ve bunlar bu işlerle uğraşıyorlar. Ne olur bu aklınızı biraz hayra yorun. Şerden vazgeçin ve Ankara'ya ne yaparız diye bir tane oturun düşünün. Bir proje söyleyin ama o da yok."

Kaynak: AA