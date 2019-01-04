Özhaseki seçim çalışmalarına başladı

ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazı kıldı ve ardından esnafı ziyaret etti.

Çevre ve Şehircililk eski Bakanı, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki 31 Mart yerel seçimlerine yönelik seçim çalışmalarına başladı. Partisinin ilçe adaylarıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazı kılan Özhaseki, cuma çıkışı basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, iyi niyetle yola çıktıklarını ve güzel projeler hazırladıklarını bunlar önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirtti. Özhaseki, "Bismillah diyerek yola koyuluyoruz. Çıktığımız bu yolda Rabb'im bizi utandırmasın, yaptığımız, yapacağımız güzel işlerde de bizi muvaffak kılsın diye dua ediyoruz. Her şeyin başı bismillah, biz de bismillah diye başlıyoruz" şeklinde konuştu.

Özhaseki, cuma namazından sonra Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni de ziyaret etti. Cuma nedeniyle kalabalık olan avluda vatandaşla bir araya gelen Özhaseki, yaşlıların duasını aldı, gençlerle fotoğraf çekindi. Ardından Ulus esnafını ziyaret eden Özhaseki, gözleme yapan teyze Fatma Kınacı'nın gözlemelerini basın mensupları ve halka dağıtarak teyzenin tüm gözlemelerini aldı. Büyük bir ilgiyle karşılanan Özhaseki, bir çay ocağında simit yedi, çay içti. Esnafın ve bölge sakinlerinin sorunlarını da dinledi.

Özhaseki'ye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve ilçe belediye başkan adayları da eşlik etti.

Kaynak: İHA