Özhaseki: Projeleri Sormak Zorundayım (3)

ÇANKIRILILARLA BULUŞTU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Çankırı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Özhaseki'ye, AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok eşlik etti. Özhaseki burada yaptığı konuşmada, 17 yaşında Ankara'ya geldiğini belirterek, "Hacettepe'ye kayıt yaptırdım. Kayıt yaptırdığımda, merkez anfinin üzerinde gördüğüm slogan şuydu; 'biji azadi, Kürtlere azadi' yazıyordu. Çocuk aklımla baktım ne oluyor dedim, nereye devlet kuruyorlar, nereye özgürlük istiyorlar. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçasıyız. Burada birlikte beraberce yaşıyoruz. Sıkıntılarımız olabilir, bu dönem patlıcan sıkıntı olur, 4 gün sonra döviz sıkıntı olur, 5 sene sonra başka sıkıntı olur, bunların hepsini Allah'ın izni ile aşarız. Önemli olan bunları aşabilmek" dedi.

'DENİZLERDE, ÇOCUKLAR VE ANNELER BOĞULARAK ÖLÜYOR'

Göç sorununa ve Batı'nın, şişme botlarla göç eden mültecilere bakış açısını eleştiren Özhaseki, 1,5 sene önce katıldığı Fas Marakeş İklim Konferansı'ndaki konuşmalarına değindi. Özhaseki, o dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak Türkiye'yi orada temsil ettiğini belirterek, "Yağış azalıyor toprak kuruyor, ileride balıklar ölebilir toprakta kuruyabilir ben kabaca söylüyorum yoksa 'biyoçeşitlilik son bulacak' diye süslü laf söylüyorlar. Bunun için para toplamamız lazım 100 milyar dolar para toplanmasına karar verildi. Bende ülkemizi temsilen çıktım kürsüye dedim ki 'Cenabı Allah bu nizamı yaratmış esas olan bu dengeyi bozmamak. Bu cihanı bu alemi kirletmemektir. Çocuklarımıza da ancak böyle güzel bir miras bırakırız. Burada toplanan paraya bizde katkıda bulunacağız. Üzerimize düşen ne yükümlülük varsa bizde yerine getireceğiz. Ancak ey insanlık alemi ben merak ediyorum ve size soruyorum, biz 100 milyar dolar parayı neden topluyoruz. Otlar kurumasın, balıklar ölmesin diye eyvallah. Fakat biliyor musunuz, şimdi açık denizde çocuklar boğuluyor, anneler ölüyor. Onlar için neden sizin kılınız kıpırdamıyor. O çocuklar, anneler, yaşlılar ve ninelerin balıklar, otlar kadar sizin şahsınızda hiç değeri yok mu.' Emin olun sessizce seyrediyorlar. Alkışlayan İslam ülkelerinden gelmiş birkaç tanesi de korkarak alkışlıyor. Allah bunların insafına bırakmasın, bunlar merhametsiz" diye konuştu.

'SU FİYATINI ZATEN BİZ İNDİRDİK'

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın projeleri ile değil, kutuplaşma siyaseti yaptığını söyleyen Özhaseki, 'Gerede Projesi' ile rakibini eleştirdi. Özhaseki, "Gerede'den hat bağlandı, sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız zamanında emir verdi. 300 milyon liralık bir proje bitti. Ay başı gibi tünel delinecek ve tamamen ışık gözükmüş olacak. Gerede tarafından o pırıl pırıl memba suyu geliyor. Suyu, çeşmelerimizi açıp içeceğiz. Kızılırmak tarafından terfi ile bastığımız sularda devre dışı kalmış olacak. O terfi istasyonlarının ödenen elektrik parası 300 milyon lira, bu sebeple, böyle ortamda su fiyatlarını indirmeyi düşündük ve indirdik. Karşı taraftaki arkadaşa soruyorum, bitti mi projen bu kadar mı? Su fiyatını zaten biz indirdik. Ne olacak şimdi ne yapacaksın. 2 dönemdir aday olmuş arkadaşımız, bir karşıtlık üzerinden kampanya düzenlemiş. Sen gelince ne yapacaksın kardeşim sen onu söyle" dedi.

ULAŞTIRMA SORUNU

Trafik sorununa değinen Özhaseki, konuşmasının sonunda şunları söyledi:

"Bütün dünya trafik sorununu caddeleri genişleterek çözmüyor. Yer altındaki metro sistemlerini geliştirerek, nezih bir ortamda insanları istedikleri yerlere ulaştırarak çözüyorlar. Metro hattı burada şimdiye kadar 64 kilometre yapılmış, yapanların eline sağlık. İnşallah 60 kilometrede biz hedefledik ve yapacağız. Sonra dünyada 'park et devam et sistemi' var. Ne demek park et devam et sistemi, evinizden çıktınız, raylı sistem durağı 3 metre veya 2 kilometre uzaklıkta, bisikletle gidebileceğiniz bir ortam değilse mecbur arabanızla gideceksiniz. İşte orada arabayı park edeceksiniz ve devam edeceksiniz. Yani dünya, yolculuk tercihlerini değiştirerek çözüyor bu sorunu."

Kaynak: DHA