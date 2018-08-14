Özhaseki, "Pkk Artık Bitme Noktasına Geldi"

Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eşi ve 11 aylık bebeği hain terör örgütü tarafından şehit edilen Astsubay Serkan Karakaya'yı ziyaret etti. "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" diye konuşan Özhaseki, PKK'nın artık bitme noktasına geldiğini söyledi.

Karakaya ailesinin acısına ortak olan Özhaseki, vatanın birlik ve beraberliğine kast edenlerin cezasız kalmayacağını söyledi. Bebek katili PKK'nın bitme noktasına geldiğini ifade eden Özhaseki, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" diye konuştu.

Özhaseki: "Ülkemiz Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlardan, almış olduğu önlemler sayesinde etkilenmeyecek. Devletimizin kararlılığı nasıl PKK'ya ağır bir darbe vurduysa, ABD'ye de Türk milletinin kararlılığını gösterecektir." diye konuştu. - KAYSERİ