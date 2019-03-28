Özhaseki: Ortaya Koyduğumuz Mimari Tarz Cumhuriyete Yakışmıyor (2)

'YURT DIŞINDA BÖYLE BİR ADAM SOKAĞA ÇIKAMAZ'

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Partili Mehmet Özhaseki, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı'ndaki konuşmasında, rakibi CHP'li Mansur Yavaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "Bu sahte senedi sen mi düzenledin? 3 kere kriminolojiye gitmiş. Cevap vermiyor. 'Kolundan mı çıkardı, koynundan mı çıkardı?' diyor, geçen bir televizyonda. Güler misiniz, ağlar mısınız? '600 bin dolarlık ne maharetin var?' diyorlar, söylemiyor. Vekaletin var mı? Yok. Sözleşme niye yapmadın? 'Vergi doğardı' diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? 1,5 sene boyunca da mafya ağzıyla sıkıştırıyor adamı. 'Seni yakarım, diplomanı iptal ettiririm, süründürürüm, Ankara'yı dar ederim, düğününü basarım; parayı ver susayım, hiçbir şey yapmayayım sana' diyor, ayıptır ya. Emin olun, yurt dışında böyle bir adam aday değil vallahi sokağa çıkamaz. Beni suçladığı için söylüyorum bunları. Söylemeseydi, adımı anmasaydı bir cümle bile etmezdim. 'Bana ne ya ne yaparsa yapsın, Allah'ından bulsun' derdim" diye konuştu.

Kaynak: DHA