Özhaseki: Onları Destekleyen Kandil ve Pensilvanya Var

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İşin özünde gözüken iki parti var, arkasında da onları destekleyen bir Kandil var, onlara akıl veren bir Pensilvanya var. Bütün bunları herkes görüyor. 31 Mart'ta Ankaralı ve İstanbullu seçmen, bu Türk düşmanlarına, Türkiye düşmanlarına, bu ülkenin birliğine, beraberliğine düşman olanlara en iyi cevabı verecektir" dedi.

AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'ni ziyaret etti, Genel Başkan Sinan Ateş ile ortak açıklama yaptı. Özhaseki, "17 yaşımda Ankara'ya gelip, üniversiteye kayıt yaptırıp, Ülkücü hareket içerisinde yer almış bir kardeşinizim. Sonrasında yapılan mücadelelerden dolayı kaydımız silindi, arkasından başka okullar bitirip devam ettik. Önemli olan bu millete sevdalı olmak, bayrağı sevmek, ezana aşık olmak, yerli ve milli olmak. Bu çizgide çocukluğumdan beri devam ediyorum. Bugün burada kardeşlerimizle bir kez daha buluşmanın sevincini yaşıyorum" diye konuştu.

Özhaseki, millet büyüdükçe milletin küçülmesini isteyen, devletin büyümesini istemeyen bir yapıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında, "Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir" dediğini anlatan Özhaseki şöyle dedi:

"Bir orta oyunu oynanıyor, CHP ve meşru gözüken ortağı böyle bir ortaklığı göstermek istemiyorlar. Hele hele Ankara'da iki parti bir araya gelmiş gibi numara yapıyorlar. Fakat söyleyemedikleri, utandıkları bir parti var, onun da adını anmıyorlar."

'SEÇMEN 31 MART'TA CEVABI VERECEKTİR'

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin "Ben Kürdistan hayalindeyim" dediğini aktaran Mehmet Özhaseki, şunları kaydetti:

"Arkasından, 'Siz bizi yok sayarak mücadele edemezsiniz, geldiğiniz adaylık da yarın seçileceğiniz durum da bizim sayemizde olacak' diyor. Aynı şeyleri Kandil de söylüyor. Bunları millet görmeyecek mi sanıyorlar. Herhalde milleti saf, anlamaz zannediyorlar. Üstü kapalı vaziyette seçime gitmeye, polemikle, laf kalabalığıyla işi götürmeye, mağdur edebiyatı oynayarak ağlak ağlak gezmeye devam ediyorlar. Ama işin özü öyle değil. İşin özünde gözüken iki parti var, arkasında da onları destekleyen bir Kandil var, onlara akıl veren bir Pensilvanya var. Bütün bunları herkes görüyor. 31 Mart'ta Ankaralı ve İstanbullu seçmen, bu Türk düşmanlarına, Türkiye düşmanlarına, bu ülkenin birliğine, beraberliğine düşman olanlara en iyi cevabı verecektir."

TAKSİ DURAĞINA SÜRPRİZ ZİYARET

Özhaseki, Ülkü Ocakları ziyaretinin ardından geldiği ecza deposunda kendisini çaya davet eden taksicileri kırmayarak taksi durağına gitti. Mehmet Özhaseki burada taksicilerle sohbet etti, sorunlarını dinledi. Özhaseki duraktan ayrılmadan taksicilere telsiz anonsu yaptı. Ardından ziyaret ettiği ecza deposunda personele hitap eden AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni güçlü bir halde bıraktığını söyleyerek, "Ayrılırken de herkese sordum, 'Bugün Avrupa başkentlerinde ne varsa bizde de var mı?' 'Var evet.' Çok şükür" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ HAKKINDAKİ İDDİA

CHP'nin adayı Mansur Yavaş hakkındaki 'sahte senetle icra takibi' iddialarına da değinen Özhaseki, "Sahte senede dayalı takip yapılmış, Yargıtay karar vermiş, 'Bu sahtedir' diyor. 500 bin lira ceza yazmış bizim adaya. 'Ben sözleşme yapmadım vergi doğardı' diyor şimdi de. Garip bir şey ya. Proje yok, Ankara'yı konuşamıyoruz, hayretler içinde izliyorum şahsen. Allah sonunu hayır etsin diye dua ediyorum" dedi.

- Ankara

Kaynak: DHA