Özhaseki: "Niye Bizim Raylı Sistemimizi Kadınlar Sürmesinler Ki"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, gazetecilerle bir araya geldi.

"Ankapark bir şehir için gerekli mi değil mi gibi bir tartışmanın ben çok uzağındayım. Ben Ankapark gibi eğlence merkezlerinin gençlerin daha çok enerjilerini harcayacakları meşru birtakım eğlence merkezlerinin yapılması gerektiğini düşünüyorum"

"Özellikle kadın istihdamını ben önemsiyorum. Mesela niye bizim raylı sistemimizi kadınlar sürmesinler ki"

Kaynak: AA