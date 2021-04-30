Özhaseki'nin gayretleriyle üç ilçe belediyesine birer ekskavatör hibe alındı
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Özhaseki'nin gayretleriyle üç ilçe belediyesine birer ekskavatör hibe alındı

Özhaseki'nin gayretleriyle üç ilçe belediyesine birer ekskavatör hibe alındı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin gayretleriyle Türkiye Belediyeler Birliğinden Bünyan, İncesu ve Tomarza belediyeleri için birer ekskavatör hibe alındı.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin gayretleriyle Türkiye Belediyeler Birliğinden Bünyan, İncesu ve Tomarza belediyeleri için birer ekskavatör hibe alındı.

Özhaseki, yazılı açıklamasında, yakın zamanda Akkışla ilçesine de yeni araç alınmasıyla Kayserili belediyelerin araç filosunu daha da güçlendireceği müjdesi verdi.

Mehmet Özhaseki, "Belediyelerimizin araç filosunu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz inşallah. Rabbim kazasız belasız hizmet etmeyi nasip etsin." ifadesini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliğinden Hacılar ve Yeşilhisar belediyelerine birer ekskavatör hibe alındığı haberini de geçtiğimiz günlerde Özhaseki duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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