Özhaseki - Meram Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi (1)

- Meram'da törene katılanlardan detaylar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Konya Meram Belediyesinin kentsel dönüşüm projesi kapsamında düzenlediği programa katıldı.