Özhaseki: Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir hayırlı işe 'evet' dediğini duymadım
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Özhaseki: Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir hayırlı işe 'evet' dediğini duymadım

Özhaseki: Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir hayırlı işe 'evet' dediğini duymadım
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Kemal Kılıçdaroğlu, özel bir insan. Şu ana kadar Türkiye'de yapılan herhangi bir hayırlı işe 'evet' dediğini daha duymadım" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Kemal Kılıçdaroğlu, özel bir insan. Şu ana kadar Türkiye'de yapılan herhangi bir hayırlı işe 'evet' dediğini daha duymadım" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı'nda Talas'ta bir araya geldiği vatandaşlarla bayramlaşıp fotoğraf çektirdi. Pandemi dolayısıyla halkla buluşmayı özlediklerini belirten Özhaseki, "Doğrusu insanlarla bir araya gelmeyi, sohbet etmeyi, eğer sorunları varsa onları dinlemeyi, çözüm bulmayı da özledik. Pandeminin kendine has getirmiş olduğu bazı kurallar var. Bu kurallar hepimizi yordu ama birlikte aşabilmenin yolu da bir taraftan aşı olmak, bir taraftan korunmak, bir taraftan da tedbirlere uymak. Biz de bu sebeplerden çoğu yerde toplantılarımızı yapamadık, sık sık halkla beraber olamadık. Şimdi yavaş yavaş hasret gideriyoruz, konuşup muhabbet ediyoruz. Allah bu güzel günleri çok etsin, milletimizi var etsin, ümmeti Muhammed'in başındaki tüm sıkıntıları da defetsin diye dua ediyorum" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU ÖZEL BİR İNSAN'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özhaseki, "Kemal Kılıçdaroğlu, özel bir insan. Şu ana kadar Türkiye'de yapılan herhangi bir hayırlı işe 'evet' dediğini daha duymadım. Devletin yararına olan herhangi bir projeye 'doğru' dediğini de duymadım. Yapılan güzel bir işe 'Evet, Türkiye bunu kazandı, güzel oldu' dediğini de duymadım. Her işte bir muhalefet ve karşı çıkma. 'AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ne yaparsa yapsın kötüdür' deme alışkanlığını devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'NİN MİLLİ MENFAATLERİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA MUHALEFET EDİLMEZ'Dış meselelerle ilgili muhalefet edilirken de önceliğin milli menfaatler olması gerektiğinin altını çizen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Evet, muhalefet etmek, belki bir şeylere karşı çıkmayı gerektirebilir ancak birtakım yurt dışı ilişkilerimizde, Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda muhalefet edilmez. Böyle konularda hükümet her kimse desteklenir. Senelerce biz de muhalefettik. İçimizde muhalefetimizi yapardık ama bir başbakanımız yurt dışına gittiği zaman gönlümüzde bir heyecan dalgası olurdu, başarılı olması için dua ederdik ve ayakta alkışlardık. Evet, aykırı düşünebiliriz, bakış açımız, yaşam tarzımız farklı olabilir ama meselelere genel bakışta, milli ve yerli olmak gerekli diye düşünüyorum."


Özhaseki: Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir hayırlı işe 'evet' dediğini duymadım
Özhaseki: Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir hayırlı işe 'evet' dediğini duymadım
Özhaseki: Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir hayırlı işe 'evet' dediğini duymadım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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Özhaseki: Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir hayırlı işe 'evet' dediğini duymadım - Haberler
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