Özhaseki, Kayseri gündemini değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı.

Kayseri'deki belediyecilik başarısının inceleme konusu olması gerektiğini belirten Özhaseki, "Birçok belediyenin gündemiyle Kayseri ve merkez ilçe belediyelerinin gündemi çok farklı. Yıllardır verilen emek ve yapılan işler Kayseri'yi farklı bir boyuta taşıdı. O yüzden Kayseri belediyelerini konuşurken farklı bir yere koymak lazım." ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemlerde yapılan Hayırseverler Zirvesi'ni yeniden yapmayı düşündüklerini belirten Özhaseki, şehirlerde belediyecilik dersi verirken hayırseverler konusuna da değindiğini aktardı.

Kan kanseri çocuklar için hayırseverlerin desteği ile başlatılan KANKA Hastanesi'nin durumunu yakından takip ettiğini ifade eden Özhaseki, hastaneyi 23 Nisan'da açmayı planladıklarını kaydetti.

Onursal başkanlığını yaptığı Kayserispor'un mevcut durumunun sorulması üzerine Özhaseki, şöyle devam etti:

"Kayserispor bu şehrin bir değeri. Bütün spor dallarıyla da ilgileniyoruz aslında. Ama işin başında bir Kayserispor var. İçinde Kayseri geçen her şey beni ilgilendirir, ben belediye başkanıyım dedim öyle gördüm. Senelerce de uğraştım, gayret ettim. Ama iş dönüp dolaşıp maddiyata dayanıyor tabi. Haliyle profesyonel bir ekip var. Bu iki konu bir araya gelirse iyi gidiyor. Biri eksik olsa aksamalar oluyor. Bu işi severek yapacak bir ekip lazım. Recep Mamur'dan ben rica ettim başkan olmasını. Benim başkanlığım döneminde de yönetimdeydi Recep Bey. Arkasından gelen Erol Bey hastanesine, işine gücüne bakarken biz rica ettik, gel diye. Ondan evvel de belediyeden genel sekreter yardımcısı arkadaşımız Enver Bey'e gönderdik, Hamdi Bey'e yaptırdık. En son dönemde de Berna Hanım'ı telefonla biz aradık. Sağ olsunlar Kayserispor'a ve Kayseri'nin bir meselelerine omuz veriyor."

Kayserispor taraftarlarına da çağrıda bulunan Özhaseki, "Takım kötü giderse o herkesten evvel kahroluyordur bunu bilelim. Takım kötü gitti diye başkana kötü laf söylenmez. Beğenmiyorlarsa birini söylesinler biz gidip rica edip getirelim. Ama yok işte öyle bir ekip. Anadolu'da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi ben alacağım diye yarışılan bir kulüp yok herhalde. Varsa da helal olsun o şehrin adamlarına. Keşke oralardaki gibi listeler çıksa, yarışsa iş adamları ben beş ben on vereceğim diye." ifadelerini kullandı.

OSB ile ilgili israf tartışmalarının ulusal basında da yer almasını nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Özhaseki, herkese düşen hukukun ve Teftiş Kurulu'nun görevini yapmasını sağlamak ve vereceği kararı beklemek olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin