Özhaseki: "Karşıma Çıkan Rakiplerin Şu Ana Kadar Bir Projelerini Görmedim"

Özhaseki: "Karşıma Çıkan Rakiplerin Şu Ana Kadar Bir Projelerini Görmedim"

- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. -1-

Kaynak: AA
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